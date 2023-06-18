Разведка Эстонии объяснила, почему ВСУ ведут «тихое» контрнаступление 18.06.2023, 22:58

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Инициатива сейчас находится в руках Вооруженных сил Украины.

Силы обороны Украины приступили к первому этапу ожидаемого контрнаступления и ведут формирующие операции с целью поиска слабых мест на оборонных позициях российских оккупантов. Военное руководство Украины подходит к планированию методично и осторожно, поскольку «и человеческие и технические ресурсы на вес золота».

Об этом заявил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг. Полковника цитирует портал ERR.

По мнению эстонского военного, украинские защитники пока ведут подготовку к ожидаемому контрнаступлению. Этот процесс продлится еще некоторое время. «Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней», – уверен он.

Гросберг сказал, что с военной точки зрения такие подготовительные операции абсолютно логичны – не в последнюю очередь потому, что войска РФ успели укрепить линию фронта на временно оккупированных территориях.

«По сути, Российская Федерация потратила последние девять месяцев на наращивание своих оборонительных сооружений», – отметил Гросберг.

Он указал на то, что для классической наступательной операции, согласно доктрине, наступающей стороне необходимо численное преимущество три к одному в личном составе и вооружении. В ВСУ таких ресурсов сейчас нет.

«Напротив, соотношение сил примерно равно друг к другу. По этой причине и чтобы не идти на ненужные риски, украинцы подходят к своей операции более методично, более осторожно и спокойно, так как и человеческие, и технические ресурсы по сути, на вес золота», – объяснил командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии.

Он подчеркнул, что инициатива сейчас находится в руках Вооруженных сил Украины.

«А значит, они сами выбирают время, место и средства, которыми будут атаковать подразделения противника», – заявил военный.

Он добавил, что РФ постарается максимально уничтожить наступательные возможности Украины, используя для этого артиллерию, минные поля и свою авиацию.

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