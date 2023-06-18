Первые переговоры Блинкена и главы МИД Китая продолжались более пяти часов 18.06.2023, 23:02

Одной из основных тем разговора была тема Тайваня.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 18 июня встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Их встреча длилась более пяти часов в воскресенье, сообщает «Гордон» со ссылкой на CNN.

Это была первая встреча Блинкена со своим китайским коллегой-дипломатом. Более того, Блинкен – первый госсекретарь, посетивший Китай за последние пять лет, и самый высокопоставленный чиновник США, совершивший такую поездку с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

В пресс-релизе на сайте Госдепа США отмечается, что Блинкен «провел в Пекине откровенные, содержательные и конструктивные переговоры». В частности, он подчеркнул важность дипломатии и поддержания открытых каналов связи по всему спектру вопросов для снижения риска неправильного восприятия и просчетов.

«Секретарь и государственный советник и министр иностранных дел Цинь также отметили важность содействия обменам между народами США и КНР. Секретарь пригласил госсоветника и министра иностранных дел Циня в Вашингтон для продолжения дискуссий, и они договорились запланировать взаимный визит в подходящее время», – говорится в сообщении.

В свою очередь, Цинь Ган заявил, что в настоящее время китайско-американские отношения находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений, пишет пресс-служба МИД Китая.

Согласно релизу, одной из основных тем разговора была тема Тайваня. Цинь Ган отметил, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, самым важным вопросом в китайско-американских отношениях и самым серьезным риском. В частности, Китай призвал американскую сторону придерживаться принципа «одного Китая», а также не поддерживать независимость Тайваня.

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