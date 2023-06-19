«Каждые сутки для россиян превращаются в ад» 19.06.2023, 0:23

Украинские воины на Таврическом направлении уничтожили более четырех рот оккупантов.

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении уничтожили или ранили более четырех рот оккупантов, а также 77 единиц военной техники. Об этом 18 июня в Telegram заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага. На Таврическом направлении подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1829 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот», - рассказал он.

Помимо этого, на этом направлении украинским воинам удалось уничтожить или повредить 77 единиц военной техники оккупантов. В первую очередь стоит выделить уничтожение вертолета Ка-52, а также 24 танка и 12 БМП.

Также удалось подтвердить поражение пяти боевых бронированных машин (ББМ) разных типов, трех МТЛБ, двух БТР, двух беспилотников «Орлан-10», а также беспилотник Zala и противотанковый комплекс «Штурм-С».

Также удалось уничтожить 12 мест хранения боеприпасов россиян.

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