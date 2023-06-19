Развязка приближается Виталий Крымов

19.06.2023, 3:51

Пресловутая «санкционная адаптация» не спасает тонущий корабль росэкономики.

Данные Минфина РФ о выполнении госбюджета-2023 четко показывают: приближается крах российской экономики. А с ней и всего путинского режима. «Дыра» в системе госфинансов растет ежемесячно, причем угрожающими темпами.

У кремлевского диктатора и его окружения небольшой выбор. Либо к концу года Центробанку РФ придется включать «печатный станок», чтобы покрыть нехватку денег для правительства - либо распродавать золотой запас страны.

Собственно, второй вариант уже реализуется. Для Кремля он более приемлемый. Там понимают: еще один обвал рубля, вызванный работой «печатного станка» Центробанка, т.е. необеспеченной эмиссией денег в экономику, повысит градус недовольства россиян до критического.

Вместе с тем очевидно, что распродажа золотого запаса - не решение проблемы. Так можно лишь отодвинуть неизбежный конец путинской диктатуры. Не более того.

Воевать все дороже

Финансовый год для кремлевского режима начался с провала. Уже по итогам января расходы бюджета превысили доходы на 1,76 трлн руб. И это при том, что за весь 2022 г. дефицит был 3,3 трлн руб.

Госбюджет-2023 правительство В.Мишустина разработало и утвердило с годовым дефицитом 2,93 трл руб. – в надежде на некоторое улучшение, вызванное приспособлением к международным санкциям.

Как оказалось, пресловутая «санкционная адаптация» не спасает тонущий корабль росэкономики. Итоги января четко показали: федеральный бюджет сверстан на нереальных ожиданиях.

Хотя нельзя сказать, что проблемы возникли на ровном месте. Они нарастали в течение 2022 г., словно снежный ком, который в 2023 г. покатился с горы.

Это подтвердилось и в следующем месяце. За январь-февраль дефицит госбюджета вырос до 2,58 трлн руб., за январь-апрель – до 3,42 трлн руб. По итогам января-мая цифра практически не изменилась, оставшись на уровне 3,41 трлн руб.

Т.е. за каких-то 4 мес. кремлевский режим ухитрился превзойти показатель предыдущего военного года. И «перевыполнил» годовой план по перерасходу государственных денег. На то есть две причины.

Во-первых, увеличение военных затрат. По данным Минфина РФ, за январь-апрель общие расходы бюджета выросли на 26% к аналогичному периоду 2022 г., до 11,21 трлн руб. Большая часть этих денег пошла не на строительство/ремонт дорог или повышение зарплат учителям. Это расходы, связанные с финансированием преступной войны против Украины.

Почему они растут? Потому что чем дольше длится война, тем дороже она обходится российским налогоплательщикам. Как гражданам, так и бизнесу.

При нападении на Украину путинская армия использовала имеющийся арсенал боеприпасов, военной техники. За прошедшее время значительная часть этих боеприпасов израсходована, а техники – «утилизирована» ВСУ.

По оценкам издания Форбс-Украина, за год войны, т.е. к началу марта-2023, общая стоимость уничтоженных вооружений оккупационной армии превысила $25 млрд, из них 20% пришлось на танки. Эти потери российской военщине надо как-то восполнять.

Очевидно, что аналитики издания в подсчетах использовали среднюю рыночную стоимость вооружений. Т.е. эта цена, по которой (плюс-минус) россияне продавали свои гаубицы и «Грады» на внешних рынках.

Армии РФ эта продукция военно-промышленного комплекса обходится дешевле, без торговой наценки. Но в любом случае выпуск новых танков и боеприпасов (включая ракеты) – достаточно дорогое удовольствие. Которое кто-то должен оплатить.

Чтобы восполнить потери вооружений на $25 млрд, надо потратить на их производство не менее $15 млрд. Источник финансирования у путинского режима один. Это деньги налогоплательщиков. Т.е. бюджет.

Но это не единственная статья военных расходов. Ранее на 2023 г. Минфин РФ просил предусмотреть 724,1 млрд руб., или $11,96 млрд, для выплат семьям убитых оккупантов.

Потребность в расходах чиновники определили чисто арифметически: поделили число убитых за февраль-август 2022 г. на количество дней и умножили эту цифру на 365.

Но тут есть очень важный нюанс, не учтенный бюрократами. Они не приняли во внимание тот факт, что потери российской армии резко возросли после того, как ВСУ получили от западных союзников современные высокоточные системы вооружений.

Поэтому компенсации родственникам в первой половине прошлого года совершенно несопоставимы с теми, которые приходится выплачивать сейчас.

Как следует из письма Минфина РФ, за февраль-август 2022 г. семьям убитых перечислили 361,9 млрд руб. За первую половину т.г. цифра должна быть минимум в 1,5 раза больше.

Это еще одна причина роста военных расходов режима. А его доходы тем временем падают. Причем стремительно. Отсюда и колоссальный бюджетный дефицит.

Тиски сжимаются

Снижение мировых цен на нефть плюс санкционные ограничения обвалили поступления в росбюджет от экспорта энергоресурсов. По данным Минфина РФ, в январе т.г. нефтегазовые доходы сократились на 46% к январю 2022 г., до 426 млрд руб.

По итогам января-февраля динамика не изменилась: минус 46% к показателю за тот же период 2022 г., или 947 млрд руб. За январь-апрель получено снижение на 52,3%, до 2,28 трлн руб. Т.е. падение экспортных поступлений ускорилось.

Итоги января-мая показали очень незначительное замедление темпов падения: на 50%, до 2,858 трл руб.

Теоретически это еще не конец режима – если во втором полугодии цены на нефть и газ по каким-то причинам резко взлетят. Но покрыть недопоступления даже тогда вряд ли удастся: слишком большой получился провал за первые месяцы т.г.

К тому же дело не только в ценах. Санкции тоже играют роль. Это видно из простого сравнения. Так, средняя биржевая стоимость эталонной британской нефти Brent в I кв. т.г. была на 16% ниже, чем в январе-марте 2022 г. - $76/баррель против $90/барр.

Тогда как российская нефть Urals за это время подешевела с $89 до $58, или на 37%. Более чем двукратная разница в темпах падения объясняется ограничениями, введенными странами G7 на покупку Urals. Т.е. даже если цена Brent потянется вверх, Urals будет сильно отставать.

В мае Urals стоил $53,34/бар. против $78,81/бар. в мае 2022. За 5 мес. в целом средняя цена была $51,5/бар. по сравнению с $83,48/бар. за тот же период прошлого года. Т.е. предпосылок к изменению динамики нефтегазовых доходов росбюджета пока нет.

Еще один очень характерный штрих – ситуация на европейском газовом рынке. Ранее он был ключевым для сбыта российского сжиженного природного газа (СПГ). Но за январь-апрель поставки в ЕС уменьшились на 11% к аналогичному периоду 2022 г., до 6,4 млн т.

Сокращение не связано с падением спроса. Наоборот, импорт СПГ в страны Евросоюза в январе-марте вырос на 8%, до 32,3 млрд м3 в пересчете на обычный трубопроводный газ. А в апреле зафиксирован рекордный объем: 12,4 млрд м3. Но ресурс поступал главным образом из США и с Ближнего Востока. Т.е. можно говорить о вытеснении российских производителей СПГ (компания «Новатэк») с европейского рынка. И не только СПГ.

Международное энергетическое агентство IEA исходя из итогов I кв. т.г. ожидает снижение экспорта российского газа в страны Евросоюза (главным образом это трубопроводный газ, поставляемый госконцерном «Газпром») за весь 2023 г. на 45%, до 43 млрд м3. При том, что и 2022 г. для «Газпрома» завершился падением экспорта в ЕС на 90 млрд м3, практически в 2 раза. Поскольку европейские потребители переключились на американских и ближневосточных поставщиков.

Какое-то время (до IV кв. 2022 г. включительно ) «Газпром» еще удерживал финансовые показатели за счет повышения цен. Но, как показала прошлая зима, стоимость газа не может расти бесконечно. Перекрыть такой обвал экспорта в натуральном выражении, повышая цену – нереально.

Это означает только одно: дальнейшее уменьшение нефтегазовых доходов страны-агрессора. При все возрастающих затратах на продолжение войны. И что в этой ситуации остается делать режиму?

Бюджетная агония

Еще в феврале т.г. правительство РФ увеличило налогообложение нефтедобывающих компаний, изменив расчетную формулу. Ожидается, что теперь федеральный бюджет дополнительно получит 600 млрд руб.

Таким образом, похоронные выплаты оккупантам пойдут из кармана российских нефтяников. Но проблема в том, что этих денег все равно не хватит.

Даже несмотря на то, что еще раньше, в октябре 2022 г., «Газпром» также обязали делать больше налоговых отчислений. Кроме того, в феврале т.г. в Кремле анонсировали т.н. «добровольный сбор» для бизнеса. От него надеются получить еще 300 млрд руб. за год.

Т.е. начинается элементарная «соковыжималка» для и без того падающей экономики. И от такой налоговой политики падение лишь ускорится. Но эти налоги еще надо собрать.

По вполне понятным причинам сделать это непросто: бизнес нигде не горит желанием дополнительно раскошеливаться. Глава Российского союза предпринимателей Александр Шохин прямо заявил, что инициатива с «добровольным» сбором – мягко говоря, не приветствуется в деловых кругах РФ.

Поэтому сейчас приходится затыкать «дыру» в федеральном бюджете, бросая в «топку» неприкосновенный запас. В январе Минфин РФ был вынужден продать 3,6 т. золота из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В феврале – уже 12 т. В мае путинский режим продолжал распродавать золото из ФНБ: еще 3,84 т. ушли на латание бюджетной «дыры».

Учитывая такую динамику, даже этого ресурса (на 1 июня в Фонде оставалось 517,11 т. золота) хватит ненадолго.

В денежном эквиваленте запасы ФНБ с сентября 2022 г. по февраль т.г. включительно «похудели» на $63,38 млрд, до $147,24 млрд.

Причем это общая сумма, включая «замороженные» активы. По экспертным оценкам, ликвидных активов (т.е. средств, которые Минфин РФ может конвертировать в рубли и потратить) в Фонде осталось всего $85,46 млрд.

Стоит отметить, что с украинским госбюджетом тоже далеко не все благополучно из-за войны. Дефицит тоже колоссальный: 263,2 млрд грн. по итогам января-мая.

Но, по крайней мере, официальный Киев имеет возможность закрывать этот дефицит за счет внешних займов и грантов ( за 5 мес. - 151,1 млрд грн). У кремлевского режима в условиях санкций такой возможности нет.

Виталий Крымов, «ОстроВ»

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