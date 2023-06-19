Сербия, уходящая к НАТО Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

19.06.2023, 5:49

Дипломатическая активность России на Балканах все больше приобретает карикатурные формы.

На прошлой неделе Сербия начала на юге страны совместные с НАТО учения «Платиновый волк».

Президент страны Александр Вучич, отвечая на вопрос об этих учениях, сказал: «Какие это по счету учения, шестые, седьмые, восьмые… Не понимаю, в чем тут проблема? Что вы хотите – суверенной независимой стране определять, когда она будет проводить учения? А эти маневры дают нашим военным новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей, всегда можно научиться чему-то от партнерских армий».

То есть, пока, по утверждению российской пропаганды, армия России воюет с НАТО, «друг и союзник» проводит военные учения со странами НАТО. Диссонанс получается.

Долгосрочный вектор Сербии ясен. Это путь в Евросоюз, главным препятствием на котором является ситуация в Косово.

В нашей стране распространено заблуждение, что «Сербия вместе с Россией против Запада».

Ничего такого нет и близко. Движение Сербии в Евросоюз и военная интеграция с НАТО продиктованы экономическими и политическими реалиями. При этом, там, где можно использовать возможности России, руководство Сербии это делает.

Что Россия может предложить Сербии взамен? Членство в ЕАЭС и ОДКБ? Смешно об этом говорить.

И дипломатическая активность России на Балканах все больше приобретает карикатурные формы – встречи Путина с Додиком, президентом крохотной Республики Сербской, из этой области.

Понимая, как умеет действовать кремлёвский «мудрец», как он умеют поступать, и с Сербией на определенном этапе будет тот же подход, что и с другими, некогда дружественными странами (от Болгарии до Украины и Беларуси), – опираться на «здоровые» силы, а на самом деле – идти против движения, не имея возможности ничего изменить. Разрушая своим участием то, что можно сохранить надолго. Как говорилось в известном фильме: «Этот будет рыть землю». Потом получил бутылкой по голове и успокоился.

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