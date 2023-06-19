ВСУ под Пятихатками окружили и ликвидировали батальон «Шторм.Осетия» 19.06.2023, 7:39

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иллюстративное фото

Основные войска бросили оккупантов.

ВСУ освободили Пятихатки и перебрасывают силы для дальнейшего продвижения вглубь оборонительных линий российской оккупационной армии.

«Ближе к вечеру российские военкоры сообщили, что украинские защитники зашли в сами Пятихатки, куда стягивают остальной свой резерв», — информирует «Диалог».

При этом движение ВСУ замечено не только в самом населенном пункте, но и на севере и северо-западной его окраине. Якобы украинские защитники пытаются бросать вперед мобильные группы.

Именно в районе Пятихаток был ликвидирован замкомбата из Южной Осетии Техов Айвенго, который воевал против Украины в рядах «Шторм.Осетия».

Z-паблики пишут, что оккупанты якобы попали в окружение и отказались сдаваться в плен. Как итог — был ликвидирован не только замкомбата, но и практически весь батальон, а это порядка 300 человек.

Оккупанты жалуются на тот факт, что «Шторм.Осетия» не получил подкрепления ни с воздуха, ни артиллерией.

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