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Белоруске по почте прислали пчел

  • 19.06.2023, 7:48
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Белоруске по почте прислали пчел

Вся почта сбежалась посмотреть на жужжащую посылку.

В TikTok набирает просмотры видео из Беларуси: девушка по имени Ольга демонстрирует распаковку жужжащих насекомых. Происходит это так: она разрезает конверт с маркировкой EMS Belpost и штампом «Осторожно, пчелы», пишет Onliner.

@siarheichukvolha #пчелымед ♬ оригинальный звук - Ольга Сергейчук-Марш

Далее блогер достает из него распечатанные «рекомендации по подсадке маток» и пластиковые контейнеры с насекомыми внутри. Самки при этом, по словам девушки, помечены красным цветом (оттенок зависит от того, в каком году выведена матка, рассказала автор ролика).

Пользователи, оставившие комментарии под видео, не могли не удивиться: неужели пчел можно пересылать в конвертах? Видимо, для некоторых работников отделения, откуда Ольга забирала жужжащую посылку, это тоже стало открытием. В одном из следующих роликов девушка добавила: когда она получала пчел, «вся почта сбежалась посмотреть».

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