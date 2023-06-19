Белоруске по почте прислали пчел 19.06.2023, 7:48

1,588

Вся почта сбежалась посмотреть на жужжащую посылку.

В TikTok набирает просмотры видео из Беларуси: девушка по имени Ольга демонстрирует распаковку жужжащих насекомых. Происходит это так: она разрезает конверт с маркировкой EMS Belpost и штампом «Осторожно, пчелы», пишет Onliner.

Далее блогер достает из него распечатанные «рекомендации по подсадке маток» и пластиковые контейнеры с насекомыми внутри. Самки при этом, по словам девушки, помечены красным цветом (оттенок зависит от того, в каком году выведена матка, рассказала автор ролика).

Пользователи, оставившие комментарии под видео, не могли не удивиться: неужели пчел можно пересылать в конвертах? Видимо, для некоторых работников отделения, откуда Ольга забирала жужжащую посылку, это тоже стало открытием. В одном из следующих роликов девушка добавила: когда она получала пчел, «вся почта сбежалась посмотреть».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».