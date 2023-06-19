«Готовятся свергать Лукашенко»: статья The Times о белорусах Польши вызвала истерику в росСМИ
- 19.06.2023, 7:59
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Пропагандисты испугались «воинствующей диаспоры».
Белорусы, которые были вынуждены покинуть страну, проходят боевую подготовку в Польше, сообщает The Times. Эта статья вызвала истерику в росСМИ.
«Моя дочь не знает, что я здесь. Я сказала ей, что еду играть в пейнтбол. Я приехала сюда <…> чтобы готовиться к бою за Беларусь», — рассказала изданию 42-летняя волонтер под позывным «Хищник».
Другой участник формирования, 60-летний электрик под позывным «Дед» сказал, что они пробовали пойти мирным путем, однако «государство никогда не обретало свою свободу без крови».
«Я называю это воинствующей диаспорой», — сказал инструктор и бывший военнослужащий под позывным «Скворец». По его словам, сила формирования растет с каждым днем.
Публикация The Times вызвала истерику в российских СМИ. Белорусов, проходящих военную подготовку, российские пропагандисты называют «боевиками, которые готовятся свергать режим».
Статью британского издания перепечатали все основные российские СМИ.