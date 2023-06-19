«Готовятся свергать Лукашенко»: статья The Times о белорусах Польши вызвала истерику в росСМИ 19.06.2023, 7:59

2,246

фото: Reuters

Пропагандисты испугались «воинствующей диаспоры».

Белорусы, которые были вынуждены покинуть страну, проходят боевую подготовку в Польше, сообщает The Times. Эта статья вызвала истерику в росСМИ.

«Моя дочь не знает, что я здесь. Я сказала ей, что еду играть в пейнтбол. Я приехала сюда <…> чтобы готовиться к бою за Беларусь», — рассказала изданию 42-летняя волонтер под позывным «Хищник».

Другой участник формирования, 60-летний электрик под позывным «Дед» сказал, что они пробовали пойти мирным путем, однако «государство никогда не обретало свою свободу без крови».

«Я называю это воинствующей диаспорой», — сказал инструктор и бывший военнослужащий под позывным «Скворец». По его словам, сила формирования растет с каждым днем.

Публикация The Times вызвала истерику в российских СМИ. Белорусов, проходящих военную подготовку, российские пропагандисты называют «боевиками, которые готовятся свергать режим».

Статью британского издания перепечатали все основные российские СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».