«Демилитаризация» России 1 Альфред Кох

19.06.2023, 8:12

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Альфред Кох

Сговорчивость и конструктивность Путина изумит нас всех.

Прошел один год и сто четырнадцать дней войны. Карты ISW все не обновляются, а без них рассуждать о положении на фронте - это цитировать путинских военкоров. Дело, конечно, «интересное», но в такой же степени и довольно опасное: можно вместо правды получить фантазии какого-нибудь «сладкова», который потом признается, что в момент, когда писал о текущей ситуации, был не на фронте, а сидел уже неделю в карантине перед встречей со своим г*внокомандующим.

Если же отвлечься от ситуации на фронте, то меня заинтересовала информация о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. За последние пять лет это первый визит госсекретаря США в Китай.

Байден встретился с Си Цзиньпином осенью прошлого года на Бали. Тогда казалось, что они нашли общий язык и оба говорили, что в целом удовлетворены встречей.

Но потом отношения между Вашингтоном и Пекином пережили по меньшей мере два кризиса: один из-за абсолютно бессмысленного и провокационного визита старушки Ненси Пелоси (где-то она сейчас?) на Тайвань, а второй из-за вполне реального китайского конфуза со сбитым в небе Америки китайским разведывательным воздушным шаром.

И вот, наконец, обе стороны смогли преодолеть взаимное раздражение и начать диалог на столь высоком уровне. Разумеется, одна из приоритетных тем - война в Украине. Пока Блинкен встречался только с министром иностранных дел Цинь Ганом.

Завтра у него запланирована встреча с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, членом Политбюро Ваном И (он в китайской иерархии стоит выше министра иностранных дел). И уже в зависимости от того, насколько успешны будут переговоры с этими двумя деятелями зависит будет ли у Блинкена встреча с Си Цзиньпином.

Мне кажется, что главная задача Блинкена при обсуждении войны в Украине - убедить Пекин прекратить эту бессмысленную клоунаду с «мирными инициативами» и помочь действительно закончить эту войну. Для этого у китайцев есть все возможности. И прежде всего мощный рычаг экономического давления на Кремль. Если Китай хотя бы частично присоединится к санкциям против России, то сговорчивость и конструктивность Путина изумит нас всех. Ну и, разумеется, нужно сделать все для того, чтобы у китайцев не было соблазна помочь Путину оружием.

Еще порадовала информация о поставке 200 израильских танков в Европу. Есть надежда, что даже если не они сами, то те танки, взамен которых прибудут израильские машины, будут поставлены в Украину. Ходит информация, что часть израильских танков будет поставлена Кипру взамен на Т-80, которые будут переданы для ВСУ.

Вчера очень насмешил Песков, который заявил, что задача «демилитаризации» Украины в целом решена, поскольку Украина воюет не своим, а импортным оружием. Это пять! Это шедевр словоблудия. Мои аплодисменты!

Но у меня вопрос: ок, пусть так, но что это означает практически? Если это было целью СВО и она достигнута, значит вы уберетесь из Украины? Нет? А тогда какое имеет значение, каким оружием воюет Украина?

И потом, как эта ваша «демилитаризация» Украины приближает вас к победе? Вот, например, афганские моджахеды тоже воевали не произведенным в Афганистане оружием (за неимением такового). Но это не помешало им изгнать советскую армию из своей страны. Равно как и Вьетнам воевал с Америкой оружием произведенным в СССР и Китае. И ничего - победил.

Я уже не говорю о том, что в этой логике «демилитаризация» России уже давно проведена. Причем тотально и бесповоротно. Давеча на ПМЭФ Герман Греф не смог завести новую модель «Жигулей», которую привезли туда как доказательство успехов российского машиностроения. Если российская промышленность не в состоянии произвести работающий автомобиль, означает ли это, что то оружие, которая она производит не стоит того железа, которая она на него тратит?

Или мы должны всерьез поверить в то, что хоть россияне и не могут произвести нормальный автомобиль, тем не менее они в состоянии произвести высокоэффективное современное оружие?

И если ответ «нет» (а другого и быть не может), то разве это не «демилитаризация»? Причем произведенная не под вражеским давлением, а исключительно собственными силами, путем разворовывания всего подряд.

Альфред Кох, Telegram

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