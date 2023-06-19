«Ниже 3000 доход не опустится» 3 19.06.2023, 8:17

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Интернет-маркетолог похудел на 41 килограмм и стал фитнес-тренером.

Многие фитнес-тренеры начнут свою историю с традиционного «с 6 лет в спорте» — и далее по списку. У Дениса Ожигара до 35 лет спорта в жизни почти не было. Зато десятки лишних килограммов, а с ними неуверенность в себе и букет сопутствующих заболеваний имелись. Все решил абонемент в тренажерный зал, подаренный на день рождения женой. Потеряв 41 килограмм веса, Денис ушел со стабильной работы и стал персональным фитнес-тренером. Onliner рассказывает историю радикального преображения.

«Родители не поняли, как я мог бросить престижную сферу»

— В 04:15 вставал, в 04:30 выходил из дома и уже в пять утра начинал тренировку — сначала час силовой, потом еще час кардио. К восьми добирался в офис, завтракал и в девять приступал к работе, — описывает Денис свой график в первые годы занятий в зале. — И так три раза в неделю на протяжении трех лет.

Тогда он и подумать не мог, что это станет его работой. Денис показывает фото, в которые сложно поверить.

Так он выглядел до того, как решил все поменять.

Но обо всем по порядку.

После школы Денис отучился в вузе и получил диплом инженера-механика. Отрабатывая распределение, понял, что не хочет в этом развиваться, и стал изучать SEO, разработку и продвижение сайтов. Устроился в компанию, где из обычного сеошника вырос до начальника отдела электронной коммерции. Потом ушел в госучреждение, где на должности начальника отдела занимался развитием и сопровождением интернет-ресурсов. В обеих компаниях отработал по пять лет.

— А потом наступил переломный момент, — вспоминает Денис. — Мне пришлось уволиться и снова искать работу. Около двух месяцев я проходил сложную процедуру отбора на должность руководителя отдела интернет-проектов в одну крупную компанию: выполнял задания, проходил собеседования. В итоге меня взяли.

И вот я вышел в офис, познакомился с коллективом, отработал полтора дня — и сказал: «Извините, ребята, я пойду».

Хорошо, что еще не успел оформиться. Это было очень непростое решение. Но я понял, что если останусь, то меня затянет еще лет на пять.

В это время в семье только родился второй ребенок. Старшему сыну было 9 лет. На плечах молодого отца висел ипотечный кредит, сбережений практически не было. Но поддержала жена — сказала, что в худшем случае семья какое-то время продержится на детское пособие (около 700 рублей в месяц). Решили рискнуть.

— Было очень тяжело. Родители не поняли, как я мог бросить престижную сферу. Но у меня было ощущение, что это не мое. Я вкладывался в чужие проекты, а потом выгорал, уходил и начинал все с нуля. Не было чувства причастности.

А мне захотелось вкладываться в себя — получать знания и опыт, развивать свой личный бренд. Хотелось понимать, что я могу на что-то влиять, чувствовать свою значимость. Да, я начинал с самого низа, но это меня не останавливало. И мне не стыдно признаться, что в первый месяц тренером я заработал всего 307 рублей. Когда я принял решение развиваться в этой сфере, мне стало легче, потому что я видел конкретную цель.

«Сделал пару приседаний — сердце чуть не остановилось»

Весь процесс потери веса с 113 килограммов до 72 занял пять лет — с 2016-го по 2021-й. Это было нелегко, признает Денис, но ему помог опыт маленьких побед: он сумел бросил курить после того, как в течение 15 лет выкуривал по две пачки в день.

Почему бы не пойти дальше? Решил худеть.

В то время Денис оброс не только лишними килограммами, но и букетом заболеваний, включая гипертонию и преддиабет. Страдал одышкой, стеснялся выходить на улицу: казалось, что все смотрели с осуждением. Ушел в геймерскую зависимость, от чего случались размолвки в семье.

— Помню, жена с ребенком на выходные уехали к родителям. А я встал из-за компьютера и решил сделать несколько приседаний. Мое сердце забилось так, что чуть не остановилось.

После этого начались тренировки. Сначала дома — купил минимальный инвентарь и делал упражнения сам или по приложениям, менял подход к питанию.

В домашнем режиме удалось сбросить около 20 килограммов, но дальше дело не шло. А на 35-й день рождения супруга подарила абонемент в зал.

— Идти туда одному было страшно. И я попросил брата, который занимается пауэрлифтингом, составить мне компанию. Около месяца он приезжал со мной в зал к пяти утра и показывал, как работать на тренажерах. И понеслось.

У меня нет легкой истории, в целом это было пять лет постоянной, монотонной работы. С откатами, когда ты делаешь два шага вперед, а тебя отбрасывает.

С подъемами в четыре утра. С ошибками по питанию, по работе над телом. Но я понимаю, что если я справился там, то теперь мне ничего не страшно. Эта уверенность и помогла в 38 лет принять решение о кардинальной смене работы.

Сколько стоит стать тренером?

Для начала Денис прошел базовый курс инструктора тренажерного зала / персонального тренера. За год, пока работает в этой сфере, обучался, где только возможно. Изучал нутрициологию, чтобы получить дополнительные знания о питании. Прошел больше десятка семинаров по работе с различными запросами клиентов: боли, набрать/сбросить вес, рекомпозиция, спортивное питание и так далее.

В свое обучение за год вложил около 3 тыс. рублей (с учетом скидок, которые предоставляет фитнес-центр своим сотрудникам).

— Мне не жалко денег на свое образование. Даже не с той точки зрения, что раз я обложился сертификатами, значит, что-то из себя представляю. Нет, клиенты все равно будут выбирать по твоим знаниям. Они приходят за результатом.

Набрать первых клиентов молодому тренеру было тяжело: тебя никто не знает, сарафанное радио не работает. Но постепенно один за другим люди стали приходить. Денис вспоминает, что с самой первой клиенткой получил настоящее «боевое крещение».

— В зал пришла женщина, приехавшая из-за рубежа, с большими претензиями. У себя дома она занималась с каким-то именитым тренером, и было понятно, что это сложный клиент, поэтому никто из ребят не хотел ее брать. У них-то график был уже сформирован, а у меня полно окошек в расписании. Так и начал работать. Справился. У нас шутят, что обязательно нужно потренировать одного проблемного клиента и китайца. У меня было и то и то.

Кстати, для тренера стало неожиданностью, что люди чаще приходят не похудеть, а набрать вес.

— Похудеть легче, чем нарастить массу. Обычно у худых людей нет тех вредных привычек, которые способствуют набору веса. А вообще, запросы разные. Например, один клиент пришел, чтобы подготовиться к веломарафону на 100 километров. У кого-то боли в спине, плечах, пояснице. Много вопросов по стопам. Ну и подкачать в нужных местах — этого никто не отменял.

«Чтобы зарабатывать, надо 15—20 постоянных клиентов»

Пока график не был сформирован, Денису приходилось брать всех клиентов, на любое время. Сейчас тренер работает пять дней в неделю. В основном занятия с клиентами укладываются в рамки с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:30 (иногда до 22:30).

— В семь утра я уезжаю из дома и в десять вечера возвращаюсь. В выходные не работаю, хотя многие ребята просят. Но в этой сфере очень легко выгореть, когда ты не видишь семью и просто живешь в зале. Поэтому я вышел на оптимальный для себя уровень — 130 персональных тренировок в месяц. Дневная форточка — время для моих занятий, пять дней по два с половиной часа. Сапожнику без сапог очень плохо, я люблю тренироваться.

Могу также поездить по магазинам, отдохнуть, решить свои вопросы.

Денис поясняет, что тренеру достаточно иметь 15—20 постоянных клиентов, чтобы хорошо зарабатывать.

— Да, одни люди уезжают, кто-то может заболеть. Но есть пул клиентов, которые всегда ходят.

В текущей ситуации мой доход, наверное, ниже 3 тыс. рублей не опустится. Верхняя планка не ограничена — тут лишь мой ресурс.

Ответственность за свой доход тоже полностью на тренере. Он действует как ИП. С клубом заключен договор, в конце каждого месяца по акту переводятся заработанные деньги.

— Если не провел тренировки, например заболел, то и не заработал. Но я сам формирую расписание и могу договориться с клиентами, перенести. Допустим, понадобилось освободить полдня — поработал в другое время. Я не привязан к залу. Да, провести десять тренировок в день тяжело. Но когда еду уставший домой и понимаю, что помог людям, это дает силы.

Стоимость услуг тренера устанавливается по договоренности с клубом. Есть разные категории тренеров, для каждой свой тариф.

— У каждого из нас есть выбор: либо брать больше занятий, либо расти и повышать стоимость. Во втором случае часть клиентов может отсеяться, но ты набираешь новых и опять заполняешь расписание. У меня получилось так, что цену я повысил, но почти все клиенты со мной остались. Соответственно, заработок вырос.

Как сообщить клиенту о повышении цен? Ведь, по сути, работа продолжится в том же формате.

— Здесь все через результат, — объясняет Денис. — Нужно зафиксировать достижения и показать, за что человек платит деньги. Когда клиент приходит ко мне, я делаю замеры, фиксирую силовые показатели. Четко проговариваем, каким должен быть результат. Обязательно фото «до». Также прошу, чтобы человек сам себя сфоткал дома без одежды — потом сравнит. И у меня по каждому клиенту огромная папка на «Google Диске» с программой тренировок и питания. Если человек видит результат, он готов платить. Возможно, кто-то возьмет меньше занятий.

Кстати, привычку все структурировать Денис принес из прошлого опыта.

— У меня всегда все по папочкам, я перфекционист, люблю разные схемы. Поэтому и программы тренировок очень структурированные, в электронном формате, с формулами и таблицами. Я предлагаю систему. Если хочешь чего-то добиться, постоянные усилия в этом направлении приведут к результату.

Это не игра в рулетку. Не надо сразу.

Например, ребята хотят наладить систему питания. Это не значит, что сегодня ты питался так, а завтра должен делать совсем по-другому. Привык выпивать две бутылки газировки в день? Попробуй завтра ограничиться одной. Делай маленькие шаги. И вот это вечное «похудеть к лету»… Ставить сроки — это хорошо. Но не надо спринта, выбирайте марафон. На одном задоре долго не протянешь. А это рутина — постоянно тягать железки.

Еще год назад многие удивлялись, как Денис в 38 лет пришел в новую сферу с нуля. А сейчас говорят, что это круто. Как вообще на такое решиться?

— Я не тот человек, который легко скачет с места на место. И я читаю много таких историй, наблюдаю за людьми. Почему у них получается? Так они горят от этого.

Они готовы сутками учиться, работать. Я, например, в машине всегда слушаю образовательные лекции. Нет такого состояния, что я уже все знаю. На лето сделаю перерыв, а дальше на полгода вперед запланирована учеба.

— Не настигает ли синдром самозванца?

— О нет, какой самозванец?! Минус 41 килограмм. Ребята, давайте, дерзайте! Да, мой путь был неидеален, я много косячил, поэтому сейчас много учусь. Но я сделал себя сам, это опыт, которым я могу делиться.

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