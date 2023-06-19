«Теперь «братский народ» посидит немного в братской тюрьме» 7 19.06.2023, 8:27

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Как белорусы реагируют на происшествие с россиянами в Ивацевичах.

Неординарное происшествие произошло в субботу вечером. Как подтверждает видеофакт, задерживаемые люди вели себя вызывающе.

– Да я русский, бл*!

– Можа вы пьяны проста?

Приближенный к МВД Беларуси телеграм-канал по поводу произошедшего в Ивацевичах написал:

– Если сел пьяный за руль, то тебя не спасет никакая наклейка на стекле, придется ответить по закону. А то, что кто-то пытается к этой ситуации приплести национальность, политические взгляды и на этом сыграть, то просто пытается перевести стрелки с одного на другое.

Позже СМИ выяснили, что один из задержанных, россиянин, в апреле подписал контракт с Минобороны РФ.

В сети бурно обсуждают инцидент. Сайт «Салiдарнасць» предлагает избранное из Tik-Tok.

«Адкiсаць у маўпнiк».

«Теперь братский народ посидит немного в братской тюрьме».

«Добро пожаловать».

«Я узкий».

«Закон есть закон».

«Тут вам не там».

«Приехали в гости, а ведут себя как дома».

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