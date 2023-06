Что говорит цвет авто о владельце 9 19.06.2023, 8:41

6,116

Никакой мистики и эзотерики, только наука.

Важный вопрос, что говорит цвет авто о владельце, будем описывать со слов не каких-то неизвестных людей, а целых профессоров и докторов наук.

В этом нам помогут Марси Куперман, профессор теории цвета (ага, такие бывают!) нью-йоркской дизайн-студии Parsons The New School of Design. Доктор психологии Салли Августин, консультирующая многие известные бренды. И консультант по цветовой гамме Леатрис Эйземан, помогающая звездам шоу-бизнеса формировать свой имидж. Все вместе они пришли к единому выводу – цвет автомобиля совершенно точно характеризует хозяина ТС определенным образом. А вот каким, читайте дальше в статье «Автоцентра».

Красный цвет авто

Люди, осознанно выбирающие автомобили красного цвета, обычно общительны, импульсивны, веселы, и довольно агрессивны. Они амбициозны, полны решимости добиваться своих целей, и хотят жить «на полную катушку». Любят быть в центре внимания, вступают в активные споры и считают себя лидерами. Красным цветом авто они показывают миру, что достойны внимания. Такой цвет, по сути, является «дорожным эксгибиционизмом».

Серый цвет авто

Диаметрально противоположный описанному выше типаж. Водители серых авто не любят выделяться. Они – консерваторы, сторонники традиций и взвешенных решений. Любят постоянство, ведут себя достойно, спокойно и ожидают такого же поведения от других. Не заботятся о статусе, считая такие вещи пустяками. Бережно относятся к природе, осторожны и готовы к компромиссам.

Человек, который выбирает серый цвет авто, обычно очень практичен и прагматичен.

Серебристый цвет авто

Серебристый – это совсем не серый. Для любителей серебра статус и престиж – штука как раз важная. Если вам нравится серебристый цвет, вы практичны, активны, изобретательны, умны и обладаете хорошим вкусом. Ведь, серебро отлично маскирует грязь в тех случаях, когда вы не успеваете приводить автомобиль в порядок из-за активного образа жизни. Сторонники серебристого цвета – это тот тип личности, который ценит элегантность с малой толикой блеска.

Синий цвет авто

Синий цвет особенный, ведь его ценители – это люди, обладающие обостренным чувством справедливости и эмпатии. При этом, они верны, оптимисты, легко переносят стрессы и устойчивы к ударам судьбы. Хорошие семьянины, честны и ценят искренность. Любят, когда их считают мудрецами и столпами мнения.

Зеленый цвет авто

У любителей зеленого цвета есть прекрасная черта – у них отличная самооценка, и полное наплевательство на мнение сторонних людей о себе. Не взирая на это, они добры, терпеливы, миролюбивы и плохо умеют говорить «нет». Из-за чего частенько становятся эксплуатируемы другими в силу того, что и вправду готовы помогать всем, кто просит. Зеленый цвет, по мнению экспертов, самый сбалансированный и естественный. Чем более темный цвет зеленого любит человек, тем больше на него можно положиться. Он вряд ли предаст, обманет или подведет.

Коричневый цвет авто

Поклонники всех оттенков коричневого – это самые приземленные люди. Они хотят твердо стоять на земле и не бояться будущего. Тяжело переносят изменения, равнодушны к сюрпризам, и предпочитают знать, а не догадываться. Не гонятся за особой эстетикой и уютом, главное для них – практичность, безотказность, экономичность и выгода.

Желтый цвет авто

Желтый – цвет радости и счастья. Чтобы быть любителем такого цвета, нужно уметь во всем видеть позитив, и ощущать себя удачливым и счастливым человеком.

Человек, который выбирает желтый, знает, что обращает на себя внимание, и не стесняется этого. Он весел и обладает хорошим чувством юмора.

Золотой цвет авто

Очень редкий, а потому о нем коротко. Не взирая на то, что золото на автомобиле у многих ассоциируется с эпатажем, гламуром, и значит, «неумностью», любители такого цвета обладают хорошим интеллектом, твердым характером, ценят уют и умеют зарабатывать деньги.

Оранжевый цвет авто

Любители оранжевого – это революционеры, люди, всегда плывущие против течения, и не обращающие внимание на мнение о себе других людей. Они артистичны, креативны и оригинальны. А еще – невероятно обаятельны.

Черный цвет авто

Черный – цвет мощи и силы. Уверенности в себе и завтрашнем дне. Цвет статуса и имиджа. Плох с точки зрения поддержания автомобиля в чистоте. Визуально смазывает некоторые детали дизайна автомобиля, поэтому черный цвет редко используют для демонстрации экспонатов на автомобильных шоу. Но, если в пользу черного цвета авто делается осознанный выбор, значит вы без внешней помпы достойная и привлекательная личность. Которая многое скрывает от окружающих. Вы вне времени, моды и трендов. Ибо, вы и формируете эти самые тренды.

Белый/светло-бежевый цвет авто

Очень светлые цвета ассоциируется у нас с чистотой, свежестью и невинностью. И владельцы таких машин – однозначно сторонники чистоты. И в буквальном, и в переносном смысле. Они перфекционисты, имеют вкус, элегантны, стильны и уверенны в себе. Порядок у них будет везде – и в машине, и в квартире, и в жизни. Хаос, путаница и бестолковщина для них окажутся стрессом. А упорядочивание всего – лекарством от бед.

Помимо этого, любители очень светлых оттенков всегда оказываются приверженцами всего нового и технологичного. Ценят моду, имидж, интеллект и богатство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».