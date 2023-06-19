В Беларуси сегодня будет жара

В Беларуси сегодня будет жара1
- 19.06.2023, 9:23
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Но с дождями и грозами.
В Беларуси в понедельник 19 июня воздух прогреется до +31 градуса, но ожидаются дожди и грозы, сообщает портал pogoda.by.
В целом, в стране будет преобладать переменная облачность. Местами возможным кратковременные дожди и грозы. Ветер будет неустойчивый слабый, а во время гроз порывистый. Температура воздуха днем составит до +24 до +30 градусов.
Вместе с тем в Минске также прогнозируется переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. К слову, синоптики оценили вероятность осадков в 60-70%. Ветер будет преобладать неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Утром температура воздуха составит от +19 до +22 градусов, днем воздух прогреется от +27 до +29 градусов, а вечером ожидается от +22 до +25 градусов.