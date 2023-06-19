В Крыму российские оккупанты начали стрелять друг в друга

В Крыму российские оккупанты начали стрелять друг в друга2
- 19.06.2023, 9:30
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Были слышны взрывы и пулеметные очереди.
Судя по всему, российские силовики в оккупированном Крыму решили пострелять друг в друга, пишет «Диалог». Минувшей ночью в северной части аннексированного Крыма раздались взрывы, а также звуки стрельбы из пулеметов, информирует Telegram-канал «Крымский ветер».
«В Красноперекопске сегодня ночью, 19 июня, было слышно несколько громких взрывов», — пишет канал.
Также известно, что в небе над городом были замечены вертолеты и послышалась пулеметная стрельба. Кроме того, стрельбу слышали в Ишуне и Танковом.
Российский вертолет, прибывший на место чрезвычайного происшествия, некоторое время кружил над Красноперекопском в районе Северо-Крымского канала, после чего направился в сторону Раздольного.
Самое интересное, как пишут в ТГ-канале, подъехали сотрудники российского МВФ и принялись кричать в мегафон, чтобы военные РФ перестали стрельбу.
«Похоже, российские вояки сражаются сами с собой», - отмечают авторы ТГ-канала, разместив соответствующее видео, на котором отчетливо слышна стрельба.