В Литве на границе с Беларусью начали строить патрульную дорогу 19.06.2023, 9:38

Фото: DELFI

Она будет идти вдоль забора.

В Литве в понедельник приступают к работам по обустройству патрульной дороги вдоль границы с Беларусью. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на литовское МВД. Предполагается, что дорога будет шириной до 3,5 метров. Она будет приспособлена для движения патрулей пешком, а также на на внедорожниках, квадроциклах либо другой спецтехнике.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, дорога поможет более эффективно контролировать государственную границу, быстрее реагировать на нарушения или случаи повреждения забора.

«Инвестиции в защиту границы окупаются не только за счет предотвращения незаконной миграции, но и за счет борьбы с контрабандой», – отметила министр.

На первом этапе планируют обустроить около 100 километров дороги. Но «если будет дополнительное финансирование, работы по прокладке патрульной тропы продолжатся еще на 253-километровом участке границы с Беларусью», говорится в сообщении министерства. На данный момент на обустройство дороги выделены около 10 миллионов евро. 75% этой суммы — это средства ЕС, остальная часть финансируется из литовского бюджета.

Вся протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 километров, из них более 100 километров проходит по берегам рек и озер.

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