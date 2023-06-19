Центр Гродно «превратился в Венецию», а Барановичи засыпало градом 19.06.2023, 9:56

1,596

Белорусы поделились видео последствий долгожданных осадков.

Прогнозы синоптиков, предупреждавших жителей западных районов Беларуси о сильных осадках в выходные, полностью оправдались — в воскресенье, 18 июня, запад страны накрыли ливни, пишет telegraf.news. В результате улицы Гродно превратились в сплошные потоки воды, а в Барановичах Брестской области к ливню добавился ещё и град. Местные жители поделились видеокадрами последствий разгула стихии в соцсетях и с местными новостными пабликами.

Гродно, очевидно, оказался не готов к такому количеству осадков, выпавших за столь короткое время. В результате довольно сильно подтопило центр города, в частности, улицы Космонавтов и Красноармейскую.

Авторы местного телеграм-канала АвтоГродно отметили, что центр города буквально в очень короткий промежуток времени «превратился в Венецию», а автомобилистам на отдельных участках городских дорог приходилось объезжать подтопленные места по тротуарам.

Жители Гродно в местных пабликах также рассказали о том, что сильными потоками ливневой воды подмыло дороги. В частности, на перекрестке улиц Экзотическая и Вясёлкавая часть дороги просто обвалилась.

Тем временем в отдельных районах города Барановичи помимо ливня и шквалистого ветра выпал сильный град.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».