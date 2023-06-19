Оккупанты в Марьинке пытались применить против ВСУ тактику ИГИЛ, но что-то пошло не так 9 19.06.2023, 10:07

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На позиции ВСУ направили танк, начиненный шестью тоннами тротила.

Российский военкор Роман Романов утверждает, что армия Путина затрофеила танк ВСУ, после чего начинила его тротилом и на автопилоте направила на позиции украинских защитников.

Оккупанты не знают, как им создать мощный ударный беспилотник, потому продолжают экспериментировать. На этот раз выбор пал на танк «Т-54/55». После этого решили опробовать тактику ИГИЛ, когда те начиненные взрывчаткой машины направляли против правительственных армий той или иной страны, информирует «Украина 365».

Танк был без оккупантов. Он ехал на автопилоте. Однако за 100 метров до позиций ВСУ подорвался на минном поле. После этого в дело пошли РПГ и он взлетел на воздух.

События происходили в июне 2023 года в районе Марьинки, которая до сих пор не пала под ударами вражеской армии.

Вчера, 18 июня, официальный представитель ЮВО Вадим Астафьев сообщил об атаке ВСУ в районе Майорска, а также в районе Северного.

Российские военкоры заявляют, что армия Путина провела безуспешные атаки позиций ВСУ в районе Степового и Водяного.

А вот начальник Авдеевского ГВА Виталий Барабаш заявил, что за неделю ВСУ удалось продвинуться на 1 км к северу от Авдеевки.

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