Совет Европы призвали поддержать белорусских беженцев 4 19.06.2023, 10:12

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Юридические и административные препятствия должны быть устранены.

Государства, входящие в Совет Европы, призвали устранить административные и юридические препятствия для белорусов в изгнании и обеспечить им соответствующий уровень защиты, позволяя интегрироваться и сохранять при этом их национальную идентичность. Такая рекомендация содержится в докладе Поля Галля, который будет рассмотрен на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Белорусы, покинувшие свою страну после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года, были вынуждены сделать это из-за режима Лукашенко. Это вынужденное изгнание привело к тому, что они стали жертвами нарушений прав человека в принимающих странах, где они нашли убежище, иногда как невольное следствие санкций, наложенных на режим Лукашенко», – говорится в докладе.

В нем отмечается, что главным желанием уехавших белорусов является возвращение в демократическую Беларусь, однако эта перспектива остается отдаленной.

«Устранение юридических, административных и практических препятствий, с которыми они сталкиваются, и оказание поддержки белорусам в изгнании должно быть приоритетом для государств-членов Совета Европы, поскольку демократическая и безопасная Беларусь является частью решения проблемы безопасности в Европе», – считает докладчик.

Он также подчёркивает, что демократические силы стремятся создать «новую Беларусь» в изгнании и такие усилия следует поддерживать.

В проекте резолюции, которую предлагается рассмотреть на сессии ПАСЕ, содержатся конкретные рекомендации для государств – членов Совета Европы. В частности, он касается выдачи гуманитарных виз во всех посольствах и консульствах, которые еще работают в Минске, создание возможности для выдачи виз на территории стран ЕС.

Также в проекте содержится предложение странам Совета Европы принять адекватные решения, обеспечивающие белорусам возможность свободно путешествовать по ЕС. Проект резолюции содержит предложение по созданию парламентских групп дружбы с белорусскими демсилами, меры в сфере поддержки гражданского общества, адвокатов в изгнании, обеспечения доступа к образованию и культуре, финансовым услугам, ведению экономической деятельности.

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