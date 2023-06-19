В Скадовске ВСУ разгромили целую флотилию плавсредств армии РФ 2 19.06.2023, 10:31

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Также уничтожен командный пункт россиян.

В Скадовске на временно оккупированном побережье Черного моря для оккупантов выдалась неспокойная ночь. Вечером местные жители слышали мощные взрывы, к утру стал известен результат: минус командный пункт и целая флотилия плавсредств армии РФ, пишет «Стопкор».

О громких взрывах во временно контролируемом россиянами Скадовском районе Херсонщины поздно вечером 18 июня сообщил канал «Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами». Предварительно речь шла именно о «хлопке», то есть результативном ударе ВСУ по позициям противника. Эту информацию также подтвердил и ветеран ВСУ, популярный военный блогер Кирилл Недря (Жмуринформбюро).

Утром 19 июня спикер ОК «Юг» Владислав Назаров конкретизировал результаты атаки. По официальной информации, под Скадовском был поражен пункт управления вражеских войск, а также в этом же районе отправлено на дно около двух десятков переоборудованных захватчиками лодок.

Кроме этого, в соседнем Каховском районе, по официальным данным, уничтожены два полевых пункта боеснабжения оккупантов.

Отметим, карта FIRMS от NASA зафиксировала в течение суток 18 июня несколько очагов пожаров, сконцентрированных на небольшом участке с координатами 46.48304, 32.11928 – это территория неподалеку от села Рыбальче в Чулаковской сельской громаде Скадовского района Херсонской области, на берегу Днепро-Бугского лимана и на подступах к Кинбурнской косе.

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