В Минске продается двушка с полноценной спальней на балконе 3 19.06.2023, 10:34

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Она находится в айти-городке.

В базе Realt нашлась еще одна далеко не типичная панелька — с просторными комнатами и кухней, широкой прихожей и приличным ремонтом. Но самое интересное в ней — это большой балкон, где получилось сделать полноценную спальню, и квартира из двухкомнатной квартиры фактически превратилась в трешку.

Эта двушка находится в айти-городке на Франциска Скорины, 41. В этом и соседних домах живет много айтишников, которые работают в компаниях-резидентах Парка высоких технологий. Да и сам ПВТ находится поблизости. Недалеко от дома есть зеленая зона. Недавно мы рассказывали про еще одну квартиру в айти-городке.

Квартира находится на 17-м этаже 19-этажного дома. Это панелька 2013 года.

Здесь почти 70 «квадратов», 31 из них жилые. Кухня занимает 13 метров. И жилые комнаты, и кухня изолированы. В кухне стоит стол со стульями. Есть духовой шкаф, варочная панель, микроволновка и кофемашина.

В гостиной — большой диван и телевизор.

Еще одна жилая комната — детская. Ремонт выполнен в светлых тонах. Есть шкаф-купе, кровать, детский столик и шведская стенка.

В квартире два балкона. Первый — совсем небольшой, с выходом из кухни. А вот на балконе в гостиной получилось организовать полноценную спальню — с двухместной кроватью и шкафом-купе. Здесь установили радиаторы. Узаконена ли такая перепланировка, в объявлении не уточняется.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна, есть стиральная машина.

На полах в жилых комнатах лежит ламинат. Потолок выполнен из декоративной штукатурки и стилизован под текстуру слепков деревянной опалубки. Подоконники из искусственного камня. На полах в прихожей — плитка.

Стоимость квартиры — 115 900 долларов (1 697 долларов за «квадрат»).

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