закрыть
19 июня 2023, понедельник, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Симферополе взорвался автомобиль с высокопоставленным коллаборантом

9
  • 19.06.2023, 10:54
  • 7,188
В Симферополе взорвался автомобиль с высокопоставленным коллаборантом
иллюстративное фото

Предатель получил сильные ожоги.

Российские пропагандисты сообщают, что в Симферополе рванула машина с так называемым помощником «вице-премьера» Запорожской области Владимиро Епифановым.

Российские медиа пишут, что взорвался газовый баллон, установленный на машине, когда Епифанов вместе с секретарем и охранником ехали по делам. В результате коллаборанты получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук, а охраннику также обожгло левую ногу.

Подробностей о причине взрыва пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин
Орда, что с лицом?
Орда, что с лицом? Артем Черников
Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип
Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип