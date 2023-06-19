В Симферополе взорвался автомобиль с высокопоставленным коллаборантом 9 19.06.2023, 10:54

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иллюстративное фото

Предатель получил сильные ожоги.

Российские пропагандисты сообщают, что в Симферополе рванула машина с так называемым помощником «вице-премьера» Запорожской области Владимиро Епифановым.

Российские медиа пишут, что взорвался газовый баллон, установленный на машине, когда Епифанов вместе с секретарем и охранником ехали по делам. В результате коллаборанты получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук, а охраннику также обожгло левую ногу.

Подробностей о причине взрыва пока нет.

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