Новый флагман: Renault презентовали недорогого конкурента BMW X4 2 19.06.2023, 10:52

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Модель предложат исключительно в мощных гибридных версиях.

На авиасалоне в Ле Бурже наряду с новыми моделями самолетов презентовали и купе-кроссовер Renault Rafale. Флагманская модель французского бренда поступит в продажу с весны 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

Место для презентации Renault Rafale 2024 выбрали не зря. Купе-кроссовер назвали в честь рекордного самолета Caudron-Renault Rafale, разогнавшегося в 1934 году до 445 км/ч. Модель станет более доступным конкурентом BMW X4, Mercedes GLE Coupe и Infiniti QX55.

Новый Renault Rafale отличается стремительным силуэтом с купеобразной крышей и заостренной задней частью. Передняя часть выполнена в новом фирменном стиле с широкой решеткой радиатора и изогнутыми вертикальными ходовыми огнями.

Кроссовер Renault является близким родственником моделей Austral и Espace. Авто достигает 4,71 м в длину и 1,86 м в ширину при колесной базе 2,74 м.

Родство с собратьями заметно в салоне Renault Rafale 2024. У авто приплюснутый руль, виртуальная панель приборов и 12-дюймовый портретный тачскрин, а еще данные проецируются на лобовое стекло. Объем багажника составляет 530 л.

Кроссовер Renault Rafale дебютирует в переднеприводной версии с 200-сильной гибридной установкой, состоящей из 1,2-литровой турбочетверки и двух электромоторов. Позже появится 300-сильный подзаряжаемый гибрид с полным приводом – это будет самый быстрый серийный Renault.

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