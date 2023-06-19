В белорусских магазинах заметили красную рыбу белого цвета 2 19.06.2023, 11:03

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Оказалось, что рыба не поддельная.

В холодильниках сети дискаунтеров «Светофор» белорусы обнаружили рыбу семейства лососевых — кету — по очень привлекательной цене, порядка 15 рублей за килограмм. В других магазинах меньше 22 рублей за кг этой красной рыбы не найти. Нюанс оказался в цвете.

После разморозки мясо этой рыбы вдруг оказалась бледно розового цвета. А после жарки и вовсе полностью побелело. Читатели telegraf.news прислали фото уже приготовленной «белой» кеты:

Может, это не красная рыба? А в магазине произошла какая-то ошибка? Мы попытались разобраться, что же произошло. И оказалось, что рыба не поддельная — это точно кета. Но, как всегда, есть нюанс.

Дело в том, что перед самым нерестом и сразу после него мясо кеты белеет из-за снижения в нем содержания каротина. Все потому, что в этот период эти лососевые питаются преимущественно пресноводными организмами. А мясо лососевых остаётся красным только, когда они кушают мелких морских планктонных ракообразных. Именно поэтому кета, выловленная после нереста, стоит дешевле.

Кстати, красными остаются лососевые, которых разводят в рыбхозяйствах, только потому, что им в питомниках дают специальный корм с добавками натуральных рачков, хоть вода там и пресная.

А есть такую рыбу вообще можно?

На самом деле побелеть мясо может и у горбуши по те же самым причинам. В промышленности обычно такую рыбу используют для производства консервов (добросовестные производители пишут на банках «с нерестовыми изменениями»), корма для животных и даже на удобрения. Но при этом такая белая красная рыба остаётся вполне себе съедобной.

На вкус побелевшая красная рыба не такая жирная. Содержание белков в мясе уменьшается приблизительно на 5%, липидов — на 2%. Впрочем, не стоит ожидать за цену почти в полтора раза дешевле обычной вкусовых чудес.

Как отличить замороженную кету с красным и белым мясом?

Кета после того, как приготовилась к нересту, меняется и внешне. У рыбы появляются вытянутые и искривлённые челюсти. В это время кету рыбаки называют зубаткой (не стоит путать с отдельным видом рыб). Но в магазинах рыбу обычно продают б/г, т.е. без головы. Определить по форме не получится.

К счастью, есть ещё один признак. К нересту на теле рыбы появляются пятна ярких (красноватых и даже желтых) и тёмных оттенков. Они видны на замороженной рыбе и даже сквозь целлофан, в который она часто упакована. При покупке кеты глубокой заморозки постарайтесь рассмотреть тушку. Если она с пятнами на теле, ее выловили в период нереста.

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