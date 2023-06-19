Задержали минчанина, которого ранее арестовывали за флаг Канады в окне 4 19.06.2023, 11:20

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Сейчас он находится на Окрестина.

Задержали минчанина Сергея Панина, которого ранее арестовывали за флаг Канады в окне. Дома у него провели обыск, сейчас он находится на Окрестина, сообщают правозащитники.

В 2021 году Панин был осуждён на 15 суток административного ареста. Он живёт в Центральном районе Минска. В его окне с 2020-го висели канадский флаг и герб «Погоня». Милиция требовала снять.

«Муж объяснил это тем, что в январе проходил молодёжный чемпионат по хоккею и он болеет за сборную Канады, поэтому и вывесил канадский флаг, — рассказывала жена Сергея Алеся. — А «Погоня» — это для декорирования окна. И «Погоня» — это историко-культурная ценность». В результате хозяина квартиры силовики забрали вместе с флагом и наказали за «неповиновение законным распоряжениям сотрудника милиции».

Какова причина нынешнего задержания, пока неизвестно.

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