В Мариуполе молодежь поставила на место российского оккупанта 2 19.06.2023, 11:26

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Украинцы не стали скрывать свое отношение к РФ.

В социальных сетях распространяется видео из оккупированного Мариуполя, где произошел конфликт между местной молодежью и российским военным. Молодые украинцы высказали оккупанту все, что думаю о нем, не побоявшись съемки на камеру. Видео в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Судя по кадрам, конфликт произошел в общественном транспорте. Российский оккупант обвинил девушку в том, что она выкрикнула лозунг «Слава Украине». В ответ солдат армии РФ достал перцовый баллончик, начал угрожать молодым людям и оскорблять их. При этом украинцы не стали скрывать свое отношение к РФ, обвинив Москву в уничтожении их города.

Девушка на видео заявляет, что российских военных никто не звал «освобождать Мариуполь», который в итоге Россия почти полностью уничтожила.

«Мариуполь. Местная молодежь высказывает российскому военному все, что думает о нем и о России. Население оккупированных территорий в большинстве своем ненавидит оккупантов», - комментирует видео Казанский.

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