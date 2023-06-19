Болкунец: Беларусь находится в зоне поражения 19.06.2023, 11:35

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Дмитрий Болкунец

Фото: DELFI

Ядерное оружие режим не защитит.

Глава Госдепартамента также раскритиковал режим Александра Лукашенко за то, что белорусский правитель принял ядерное оружие от Москвы.

«Это еще один пример того, как Лукашенко делает безответственный, провокационный выбор, уступая контроль над суверенитетом Беларуси против воли белорусского народа», – сказал Энтони Блинкен.

В авторитарной стране какие-либо серьезные социологические опросы провести просто невозможно, потому что люди боятся говорить правду, констатировал политолог Дмитрий Болкунец. Поэтому, по его мнению, узнать в точности, как относятся белорусы к размещению на территории их страны ядерного оружия, нереально.

«Тем не менее, существуют некоторые замеры, которые я видел, где большая часть населения Беларуси выступила против такого поворота событий, – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – При этом есть люди, которые выступают за размещение и поддерживают нахождение российской армии на территории Беларуси. Это связано с воздействием кремлевской пропаганды, которая заметно усилилась за последние полтора года, а все негосударственные медиа были ликвидированы или заблокированы. Идут аресты тех, кто читает разные запрещенные каналы с альтернативной точкой зрения. Поэтому люди лишены информационного выбора».

В результате безопасность страны сильно пострадала, утверждает Дмитрий Болкунец. На его взгляд, Беларусь находится сейчас в зоне поражения, и ядерное оружие никак не защищает страну от кого-либо.

«Тем более, никто на нее и не собирался нападать, как бы Лукашенко ни утверждал обратное. Это все происки Путина и Лукашенко. При этом полагаю, что есть вероятность того, что это оружие будет применено в отношении соседних стран. Допускаю, что Путин с Лукашенко прорабатывали этот вопрос, и удар планируется скорее всего, против Украины. Кто-то может сказать, что это фейки. Но, видя, как Москва и Минск действуют с февраля 2022 года, я бы не стал здесь зарекаться. Во всяком случае, такая угроза есть, и она, по-моему, весьма велика», –резюмировал политолог.

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