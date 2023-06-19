Появилось видео с бойцами ВСУ в освобожденной Пятихатке 19.06.2023, 11:39

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Оккупанты бежали, бросив технику.

В понедельник, 19 июня, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона показали видео из освобожденного накануне села Пятихатки в Запорожской области.

Видео, записанное 18 июня, опубликовали Сухопутные войска в Telegram.

«Сегодня, 18 июня, силами 128 горно-штурмовой и второй ОСБ было выбито рашистов из населенного пункта Пятихатки. Рашисты убегали, бросая технику, боеприпасы и оружие», — заявили военные.

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