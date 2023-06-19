Снова началась торговля политзаключенными? 19.06.2023, 11:43

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Кулуарные переговоры ведутся уже не первый месяц.

Сразу несколько источников сообщили изданию «Новы час», что сегодня на встрече в Брюсселе может быть поднята тема отмены санкций в обмен на освобождение некоторых политзаключенных.

Кулуарные переговоры об отмене санкций взамен на освобождение узников, торговлю политзаключенными, ведутся уже не первый месяц.

Известно, что время от времени появляются предложения среди лоббистов и тех, кто озвучивает их желания, чтобы снять санкции с экспорта калийных удобрений, допустить белорусских спортсменов к влиятельным международным соревнованиям. На этот раз — снять санкции с «Белавиа».

Несколько источников издания в среде демократической оппозиции и в структурах ЕС сообщают, что на ближайшей встрече в Брюсселе, которая начнется 19 июня, планируется обсуждение с представителями ЕС как раз снятие санкций с «авиации». Мол, есть сигналы со стороны белорусских властей, что взамен могут освободить кого-то из политзаключенных.

Кого конкретно могут освободить, кто эти сигналы передает представителям оппозиции, точно неизвестно. Также неизвестно, почему с такой регулярностью именно в периоды наибольшей неустойчивости режима Лукашенко и его пособников появляются такие инициативы.

Хочется надеяться, что несмотря на лоббистов, на некоторые интересы европейских бизнесменов и на наивность отдельных групп среди белорусской общественности, равно как и на все попытки белорусских спецслужб, представители ЕС и США больше не станут на те же грабли, как это уже не однократно происходило.

Торговля политзаключенными не только позорна, но еще и очень вредна для будущего Беларуси. Она не только на неопределенный срок законсервирует существующий в Беларуси режим, если даже им не будет управлять Лукашенко, но еще и сделает раскол в демократическом сообществе более глубоким.

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