Полутруп в бункере Анатолий Несмиян

19.06.2023, 11:56

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Анатолий Несмиян

Разговоры о двойниках Путина выглядят все более правдоподобными.

После встречи Путина с военкорами один из встречавшихся с ним - Сладков - вполне простодушно признался, что сидел в карантине перед встречей, а потому как именно обстоят дела на фронте, не совсем в курсе, во всяком случае в плане личных впечатлений.

Здесь стоит отметить, что «пандемия» закончилась, и меры безопасности такого уровня выглядят слишком неадекватными, а кроме того - какой смысл сажать на карантин военкоров, но при этом напрямую общаться с африканскими вождями (кто знает, какую тропическую лихоманку они с собой привезут?) или ехать на тот же ПЭМФ и ходить в окружении людей, которые точно не были предварительно посажены в карантин?

Но ларчик может открыться достаточно просто. Во-первых, очевидно, что у нас как минимум несколько Путиных, и все разговоры о двойниках выглядят всё более правдоподобными. Трудно сказать, есть ли здесь состав уголовного преступления, но ситуация явно за гранью любой нормы.

Во-вторых, коронавирус и карантин могут быть совершенно ни при чем друг к другу. Есть масса других ситуаций, при которых иммунитет человека превращается в ноль. Химиотерапия, к примеру. И тогда возникает вопрос о дееспособности первого лица. Особенно на фоне ежедневных угроз применения ядерного оружия.

В нормальной стране эти вопросы давно были бы заданы, но мы живем сильно за гранью любых норм.

Вполне возможно, что управление страной уже находится в руках некой хунтоподобной структуры. Полутруп в бункере и живчик в телевизоре - составная часть этой структуры, придающая ей некий легитимный, а точнее, квази-легитимный статус. Как долго это может продолжаться? Ну, в определенном смысле - долго. Дубль - элемент вполне заменяемый, а собственно обитатель бункера в такой системе становится необязательным приложением.

Трудно сказать, были ли исторические аналогии такого рода. Власть - штука слишком сакральная, чтобы рисковать настолько. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой устойчивости всей конструкции. Она настолько завязана на конкретную фигуру, что ее смена неизбежно приведет к развалу существующих балансов и мгновенному распаду всей системы власти.

Возможно, кстати, что поведение Пригожина в каком-то смысле связано с тем, что он понимает и знает происходящее, а потому такое знание защищает его лучше тысяч вооруженных бойцов его структуры. И в этом смысле хунта вынуждена мириться с его эскападами, так как никто не знает, решит ли он выложить этот козырь на стол.

В любом случае, если всё это примерно так, то система пребывает в абсолютно неравновесном и неустойчивом положении. Фактически она нелегитимна, что для власти является отложенной катастрофой. И любой толчок может это неустойчивое, но пока стабильное положение разрушить окончательно. В замороженном состоянии такая система, конечно, может находиться неопределенно длительно, но в том и нюанс, что никаких временных моделей у такой системы не может быть - она может грохнуться через пять лет, а может - и завтра. И вероятности того и другого равны.

Анатолий Несмиян, Telegram

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