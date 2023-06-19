Политолог: Режим Лукашенко гордится вывозом детей из Украины 1 19.06.2023, 12:41

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Не нужно даже собирать доказательства для МУС.

Вывоз украинских детей в Беларусь лично одобрил и поддержал Александр Лукашенко. Об этом в интервью БелТА признался спортсмен-«ябатька» Алексей Талай.

Может ли после такого заявления появиться ордер Международного уголовного суда на арест Лукашенко?

Об этом сайт Charter97.org спросил у политолога Анатолия Котова:

— Они хвастаются этим (вывозом детей) не один месяц. Естественно, что без одобрения Лукашенко связка фонд Талая и «Беларускалий» не могла бы существовать вообще. Как и пиарподдержка в госСМИ.

Не нужно собирать никаких доказательств — они сами все публикуют и даже гордятся. Именно так поступали и в России. Львова-Белова так же, как Талай, активно пиарилась, пока на нее не выдали ордер МУС.

Всех причастных со стороны режима ждет тоже самое.

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