Ученые обнаружили звезду, превращающуюся в большой космический алмаз 2 19.06.2023, 12:45

1,742

Белый карлик расположен относительно близко к Земле.

Астрономы нашли звезду, находящуюся в процессе преобразования. Впоследствии она станет большим космическим алмазом. Об этом сообщает портал «Комментарии» со ссылкой на издание Space.

Звезда, превращающаяся в космический алмаз

Международная группа ученых под руководством Александра Веннера из Университета Южного Квинсленда в Австралии обнаружили белый карлик HD 190412 C. Он находится в 104 световых годах от Земли. Этот космический объект имеет ядро, которое превращается в алмаз.

Одним из вариантов эволюции звезд является их превращение в белого карлика. Когда у звезды оканчивается топливо для термоядерного синтеза, их наружная оболочка выбрасывается и образует этот космический объект. Белые карлики преимущественно состоят из углерода и кислорода.

Следующим шагом эволюции такого объекта является излучение остального тепла. Впоследствии белый карлик превратится в черный карлик, который в ядре будет содержать кристаллизованный углерод – алмаз. Однако процесс превращения белого карлика в черного достаточно длинный и занимает по подсчетам ученых один квадриллион лет.

Несмотря на это, международная группа ученых смогла обнаружить, что звезда HD 190412 C с температурой более 6 тыс. градусов Цельсия находится на ранних стадиях превращения в черного карлика.

Ученые отмечают, пока звезда превратится в алмаз, пройдет много миллионов лет. Однако расположение белого карлика относительно близко к Земле свидетельствует, что в этой части космоса может быть больше звезд, которые станут космическими алмазами в будущем. Исследование помогает ученым лучше понять эволюцию звезд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».