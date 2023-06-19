«Рост цен – и точка» Телеграм-канал «СерпомПо»

19.06.2023, 13:05

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Скрепный шаг российского бизнеса.

Отшумел питерский экономический форум.

Начальство дышало докладным оптимизмом, «десантники» надували грелки, арабы танцевали с автоматами. Отговорились, наработались, разъехались.

И тотчас демократическая сеть «Вкусно – и точка» (в просторечии «Фейк Мак»), обозрев итоги питерского действа, оптимистично решила поднять цены (инсайдеры сообщают – на 5-8%). Надо же внести свой вклад в инфляцию. Издержки, говорят, растут.

Очень патриотичный, скрепный шаг отечественного бизнеса. Больше цены – больше выручка – больше налоги – больше денег в бюджете на «спецоперацию».

Будь ты проклят, «Макдональдс». Ты бы, англосакс, останься в России, желая навредить «государству», небось, цены бы не поднял.

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