«Рост цен – и точка»
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 19.06.2023, 13:05
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Скрепный шаг российского бизнеса.
Отшумел питерский экономический форум.
Начальство дышало докладным оптимизмом, «десантники» надували грелки, арабы танцевали с автоматами. Отговорились, наработались, разъехались.
И тотчас демократическая сеть «Вкусно – и точка» (в просторечии «Фейк Мак»), обозрев итоги питерского действа, оптимистично решила поднять цены (инсайдеры сообщают – на 5-8%). Надо же внести свой вклад в инфляцию. Издержки, говорят, растут.
Очень патриотичный, скрепный шаг отечественного бизнеса. Больше цены – больше выручка – больше налоги – больше денег в бюджете на «спецоперацию».
Будь ты проклят, «Макдональдс». Ты бы, англосакс, останься в России, желая навредить «государству», небось, цены бы не поднял.
Телеграм-канал «СерпомПо»