Свитан: ВСУ загнали россиян в лес под Кременной 19.06.2023, 13:19

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Самое ожесточенное направление – это район Орехово.

На линии фронта сегодня идут серьезные бои на четко обозначившихся локациях, которые были понятны и так, потому что именно они являются направлениями предполагаемых дальнейших ударов. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Наталье Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

Самое ожесточенное направление – это район Орехово, где идут тяжелые бои. По словам Свитана, это самый короткий путь поставок оборудования и военного снаряжения, поэтому именно данный район будет основным плацдармом для выжигания российских войск и сюда россияне перебросили свои основные части, освободившиеся после подрыва Каховской ГЭС на Херсонском направлении. Еще одна локация – это район Великая Новоселка у Угледара.

«Наша задача – срезать этот выступ и дальше начать двигаться из-под Гуляйполя на Бердянск и из-под Угледара на Мариуполь», – объяснил военный эксперт. В районе Донецка есть две локации: Авдеевка и Марьинка.

В Марьинке за счет короткого логистического плеча россияне пытаются наступать, но мы контратакуем. В Авдеевке же, наоборот, мы атакуем и там есть положительные моменты.

«Здесь мы пока выполняем задачу по улучшению своего оборонительного положения, подготавливая плацдарам для удара по Донецку», – добавил Свитан. Кроме того, радует Бахмут, где генерал Сырский довольно успешно выполняет свою задачу, разворачивая наступление на северо-восток в сторону Красной Горы, а также на юг от Бахмута в сторону Горловки на Курдюмовку. Это направление правильно выбрано по высотам вдоль водовода, поэтому здесь наблюдается хорошая динамика.

«Также мы начинаем продвижение в районе Кременной, то есть на контратаках. Мы контратакуем, особенно с юга, запада, начинаем поджимать и загонять их обратно в эти леса кременские, из которых они выползли уже по-сухому», – отметил Свитан.

По словам военного эксперта, несмотря на определенный режим тишины в информационном пространстве касательно контрнаступления ВСУ, на фронте сегодня все очень активно и, самое главное, наблюдается положительная динамика для Украины.

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