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Песков: В Беларуси готовится госпереворот

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  • 19.06.2023, 13:29
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Песков: В Беларуси готовится госпереворот

Ранее о революции в нашей стране рассказывал Патрушев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что в Беларуси якобы готовится «государственный переворот».

Пескова цитируют российские пропагандистские медиа, передает «ДС».

«Среди них есть и те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность и стабильность в Беларуси. Естественно, и Беларусь, и мы, и мы вместе преисполнены решимости противостоять этим попыткам», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков заявил, что у него нет конкретных данных и трудно сказать, о чём идёт речь в сообщениях иностранных СМИ. 

Как писал сайт Charter97.org, 7 июня глава Совбеза РФ Николай Патрушев прилетел в Минск. На встрече со своим коллегой Александром Вольфовичем он заявил, что «Вашингтон и его сателлиты готовит переворот в Беларуси».

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