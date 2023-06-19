«Всегда хотелось жить лучше, ярче, путешествовать» 19.06.2023, 13:47

Белорусы рассказали, зачем устраиваются на несколько работ.

Журналисты myfin.by поговорили с белорусами, которые трудятся без выходных на несколько организаций. В нашем материале: авиаинженер, звукооператор на радиостанции и магистр педагогических наук. Насколько комфортно жить в таком ритме и какой доход приносит сверхзанятость?

«Основная работа приносит 60% от общего заработка»

Ольге Борисевич 29 лет, и она – авиаинженер. Но, помимо очень ответственной основной работы, у девушки есть еще несколько видов деятельности. По ее собственному признанию, это уже образ жизни, от которого непросто отказаться.

Ольга осознанно выбирала профессию, окончила вуз по специальности. Сейчас ее устраивает абсолютно все: постоянное общение, отсутствие рутины и разносторонние коллеги. В месяц доход от работы в авиации составляет 60% от общего заработка. Ограничиваться одной сферой деятельности Ольга не стала.

– Всегда хотелось жить лучше, ярче, путешествовать. Поэтому еще со времен студенчества начала изучать копирайтинг.

Вскоре увлечение трансформировалось во вторую, а затем и в третью работу. В авиации у Ольги контракт на фултайм и сменный график, что позволяет комфортно добавить в расписание копирайтинг. Девушка трудится в двух компаниях, одна из них специализируется на SMM, а вторая – в сфере IT. Также Ольга запустила собственный курс и учит писать тех, кто хочет освоить дополнительную профессию.

На фрилансе девушка самостоятельно определяет для себя рабочее время. Писать можно даже ночью, главное – не срывать дедлайны. Дополнительный заработок приносит в месяц 40% в копилку всего дохода.

Совмещать несколько видов деятельности девушке нравится.

– Живу в таком режиме более 3 лет и выработала для себя правила life-work баланса. Доросла на фрилансе до уровня специалиста, которого подождут, если нужно. Так работать стало максимально комфортно. Считаю секретом успеха такого совмещения мою ответственность – я никого не подвожу, не срываю сроки и никогда не прикрываюсь «вторыми» работами.

«На одну зарплату попросту не проживешь»

Рабочая неделя Максима далека от стандартного для большинства графика 5/2. Он звукооператор на одной из белорусских радиостанций. Пять дней в неделю сводит плейлисты, расставляет программы, следит за эфиром и технически обеспечивает вещание в прямом эфире. Образование у молодого человека профильное, уже есть и солидный стаж. Труд на полную ставку в штате работодатель оценивает в 1300 белорусских рублей. Выходные приходятся на вторник и среду, но Максим в эти дни редко отдыхает.

– Необходимо оплачивать съемное жилье. Обслуживать и заправлять машину. Сейчас у меня нет семьи и детей, а то пришлось бы трудиться сразу на шести работах. Сейчас их у меня три.

Специально подработку не искал, она нашла меня сама.

После десяти вечера Максим отправляется в бар, опять же не для того, чтобы провести свой досуг. Он отвечает за качественное звучание кавер-бендов и музыкальных групп. Продлиться такой концерт может до 3-4 утра, в зависимости от дня недели. В летнюю пору работы стало больше. Ночная подработка – плюс 700-800 рублей к общему бюджету.

Третий вид деятельности – это прокат концертного оборудования. Бывают и большие заказы, когда необходимо везти технику в другой город и работать там неделю. Тогда приходится ездить на основную работу издалека и после возвращаться обратно. Такое случается нечасто, в среднем раз в месяц. За 3-4 дня прокат и обслуживание музыкального мероприятия может принести сумму, которая равна стандартной зарплате на основном рабочем месте. В двух компаниях Максим трудится по договору подряда.

– В идеале – нужно все оставить и начать собственное дело. Но пока не получается, нужны деньги. Часть заработка уходит на закупку необходимого оборудования. К слову, основной работодатель не знает о других моих работах. Считаю, что главное – не нарушать трудовую дисциплину, и тогда вопросов к тебе не возникнет.

«Шел в педагогику не ради денег»

Антону Усацкому – 27 лет. Жизнь и работа молодого человека тесно связаны со спортом. По первому высшему образованию – юрист, но всегда мечтал о работе с детьми. Окончил магистратуру, во время учебы подрабатывал в детском саду. Позднее предложили преподавать в университете. Теперь Антон проводит занятия для будущих учителей физической культуры. В вузе трудится на полставки, что приносит ему 30-35% дохода.

Два раза в неделю Антон отправляется в детский сад – к своим самым маленьким воспитанникам, чтобы провести для малышей занятия по карате. Он также на полставки педагог дополнительного образования. Послеобеденные занятия составляют всего 15-20% дохода.

Фото предоставлено героем материала

– Здесь получаю совсем небольшие деньги, но уходить не планирую. Когда-то в этом учреждении начинал карьеру. Коллеги попросили не уходить совсем, и время позволяет – приехать и уделить внимание малышам.

Основной заработок молодому человеку приносит спортивный клуб RONIN, где преподают карате.

Долгое время свое дело оставалась мечтой. Антон – спортсмен, имеет первый дан (черный пояс по каратэ). Начинал карьеру с того, что работал помощником тренера. Вскоре понял, что педагогического опыта достаточно, чтобы открыть собственный клуб. Боевые искусства преподает с 2014 года. Открыл ИП и тренирует детей. Каждый вечер Антон спешит на занятия к своим ученикам. Любимому делу чуть больше года.

– Пока говорить о серьезном доходе не приходится. С детьми занимаюсь каждый день. Групп несколько, отличаются по возрасту и уровню подготовки. Как и любой бизнес, спортивный клуб требует серьезных вложений на начальном этапе. Для меня важно создать все условия, чтобы занятия приносили удовольствие и чтобы тренировочный процесс был построен правильно.

Фото предоставлено героем материала

Больше всего денег уходит на аренду и оборудование. Для занятий подходит специальное дорогостоящее покрытие – татами. Самое простое стоит около тысячи долларов, со временем, конечно, изнашивается. С инвентарем работает формула – чем его больше, тем лучше. При желании можно тренироваться и на голом полу без каких-либо подручных средств. Антон считает иначе. Старается каждый месяц покупать что-то новое в зал, сделать его более функциональным и уютным. На это уходит не менее 150-200 рублей в месяц.

Обязательный этап подготовки спортсменов – соревнования и поездки в другие регионы. Это тоже требует времени, усилий и денег. Но для Антона важнее победы его маленьких чемпионов.

– Мои три вида деятельности связаны с педагогикой. Работа преподавателем – возможность заниматься наукой. Это поможет при поступлении в аспирантуру. Работа с детьми – практика и отдушина.

Антон говорит, что точно шел в педагогику не ради денег. Поэтому удовольствие, радость от самого процесса преподавания приносят молодому человеку гораздо больше.

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