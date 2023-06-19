Bild: Российские войска потеряли контроль над частью Бахмута 19.06.2023, 13:59

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Украинские диверсанты успешно действуют в тылу российских войск.

Такие данные содержатся во внутреннем аналитическом документе Минобороны Германии, который попал в распоряжение BILD. Согласно приведенным в нем данным:

Украинские диверсанты успешно действуют в тылу российских войск. В частности, они нарушили ж/д сообщение в оккупированных частях Запорожской области и в Крыму.

В начале июня взорван аммиакопровод в Харьковской области. Россия и Украина обвиняют друг друга в атаке. Минобороны ФРГ пишет, что нельзя исключать «украинскую причастность к разрушению трубопровода».

В ответ на контрнаступление ВСУ российские войска обороняют фронт «с подготовленных позиций всеми имеющимися силами», все чаще полагаясь на «воздушные, ракетные и беспилотные атаки».

В районе Бахмута российские войска «по-прежнему находятся под давлением» и, «вероятно, уже не контролируют всей территории города».

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