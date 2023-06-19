Евро подорожал еще на две копейки
- 19.06.2023, 14:13
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Доллар снизился всего на 0,01%.
Торги на БВФБ в понедельник закончились ростом евро. Доллар, юань и российский рубль подешевели.
Евро сегодня подорожал на 0,68%, или на 2,22 копейки, до 3,2722 белорусского рубля.
Доллар снизился всего на 0,01%, или на 0,02 копейки, до 2,9846 белорусского рубля.
Российский рубль потерял только 0,02%, или 0,06 копейки. 100 российских оценили в 3,5632 белорусского рубля.
Юань подешевел на 0,3%, или 1,27 копейки, до 4,1725 рубля за 100 юаней.