Евро подорожал еще на две копейки 19.06.2023, 14:13

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Доллар снизился всего на 0,01%.

Торги на БВФБ в понедельник закончились ростом евро. Доллар, юань и российский рубль подешевели.

Евро сегодня подорожал на 0,68%, или на 2,22 копейки, до 3,2722 белорусского рубля.

Доллар снизился всего на 0,01%, или на 0,02 копейки, до 2,9846 белорусского рубля.

Российский рубль потерял только 0,02%, или 0,06 копейки. 100 российских оценили в 3,5632 белорусского рубля.

Юань подешевел на 0,3%, или 1,27 копейки, до 4,1725 рубля за 100 юаней.

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