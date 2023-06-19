Боевые комары 7 Анатолий Несмиян

19.06.2023, 14:15

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Еще один пример донельзя странных разведывательных данных.

В чем проблема такого оружия? В том, что комар, зараженный чем-то нехорошим, может укусить как российского военнослужащего, так и украинского. Комару в целом без разницы. А потому эффективность подобного оружия выглядит крайне сомнительной - в случае изменения условий (скажем, направления ветра) можно получить прямо противоположный эффект.

Кроме того, инкубационный период той же малярии - от 8 дней до двух недель. Фактически вся история выглядит примерно так: выпускаем комаров и две недели ждем - сработает или нет. В чем практическая ценность такого, с позволения сказать, оружия?

Но целый генерал-лейтенант с суровым лицом докладывает вот это вот, а информационные агентства разносят это вот по пространству. А кто усомнился в адекватности информации - тот, понятно, дискредитирует.

Анатолий Несмиян, Telegram

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