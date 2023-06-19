Под Екатеринбургом сгорел штаб дивизии Центрального военного округа РФ 3 19.06.2023, 14:25

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Пропагандисты уже придумали причину пожара.

В поселке Елань Свердловской области сгорел штаб дивизии Центрального военного округа РФ. Сейчас на месте происшествия разбирают завалы.

Стоит отметить, что пожар начался в кабинете командира дивизии на втором этаже здания. Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

В военном городке рассказали, что в 18 июня у сотрудников был выходной, хотя командование имеет возможность быть в штабе в любое время. Дежурные заметили возгорание и вызвали пожарных.

Пожар произошел ночью 18 июня, однако по состоянию на 19 число сотрудники МЧС РФ до сих пор работают на месте происшествия. По предварительным данным, в результате пожара есть разрушения здания.

Кроме того, в росСМИ заявили, что причиной пожара могло стать замыкание проводки. Пропагандисты утверждают, что зданию штаба дивизии Центрального военного округа РФ уже 50 лет и пожар там происходит уже как минимум второй раз.

Напомним, 19 июня в столице государства-агрессора РФ Москве вспыхнул сильный пожар на ремонтно-механическом заводе в Кузьминках. Огонь охватил 100 квадратных метров кровли, пожару присвоен первый ранг.

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