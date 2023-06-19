Стало известно, где теперь работает бывший глава Гродно, которого уволил Лукашенко

Стало известно, где теперь работает бывший глава Гродно, которого уволил Лукашенко8
- 19.06.2023, 14:47
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Для него нашли «теплое местечко».
60-летний Мечислав Гой теперь работает директором Гродненского центра стандартизации, метрологии и сертификации. Об этом сообщает сайт предприятия.
До этого он в течение девяти лет занимал должность председателя местного горисполкома.
Напомним, Гой покинул свой пост 30 мая. В тот день Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и согласовал назначение нового председателя Гродненского горисполкома — им стал экс-министр ЖКХ Андрей Хмель.
Чем вертикали не угодил Мечислав Гой, который был градоначальником с 2014 года, не сообщается. Однако гродненская пропагандистка Ольга Бондарева. ранее не раз критично высказывалась в адрес экс-градоначальника. В частности, она высказывала ему претензии за то, что один из строящихся жилых комплексов Гродно планировалось назвать именем королевы польской и княгини литовской Боны Сфорца.