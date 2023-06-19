Стало известно, где в Минске отменят плату за парковку 1 19.06.2023, 15:01

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Зона платной парковки в столице в ближайшее время изменится.

Определены 14 локаций вблизи социальных объектов, где парковку для посетителей сделают бесплатной. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в объединении «Гаражи, автостоянки и парковки».

В настоящее время учреждение «Парковки столицы» изучает разные варианты. Где-то парковка рядом с больницей или школой станет вообще бесплатной, а где-то будет увеличено время для стоянки машин.

Так, планируется отменить плату за стоянку напротив стадиона «Динамо». Это важно для посетителей расположенных рядом городских больниц. Бесплатными станут 12 машино-мест возле 1-й городской детской поликлиники на Золотой Горке.

Появятся бесплатные места у 1-й городской клинической больницы в районе Академии наук и возле ряда других объектов. А, например, в районе детского сада № 143 на ул. Короля в зоне платной парковки предлагается установить другой режим работы — с 10:00 до 16:00.

Решение об изменении зоны платной парковки было принято примерно месяц назад.

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