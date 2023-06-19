Названо элементарное упражнение, которое улучшает кровообращение и работу сердца 19.06.2023, 15:20

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Выполнять его могут даже люди в возрасте, которым тяжело делать зарядку.

Ходьба на цыпочках положительно влияет на здоровье, позволяет улучшить кровоток и ускорить метаболизм. Это простое упражнение показано всем, говорят врачи.

Об этом пишет Inews.

Ходьба на цыпочках — хорошее аэробное упражнение, которое позволяет крови поставлять достаточное количество кислорода к сердечной мышце, что полезно для всей сердечно-сосудистой системы. Всего пяти минут в день достаточно для эффективной профилактики варикозного расширения вен и повышения стабильности голеностопного сустава.

Врачи говорят, что такое упражнение особенно полезно для людей в возрасте, так как оно не требует подготовки и может улучшить кровообращение в нижних конечностях. Также это идеальная профилактика для людей, которые вынуждены в течение рабочего дня подолгу сидеть на одном месте без движения.

По словам врачей, при ходьбе на цыпочках мышцы ног расслабляются и напрягаются. Когда они расслаблены, кровь из артерий сердца увеличивает количество перфузии в мышцах. Когда мышцы напряжены, они будут сжимать кровеносные сосуды, чтобы ускорить возвращение венозной крови к сердцу, тем самым способствуя кровообращению в нижних конечностях.

Эксперты советуют каждый раз делайте 30-50 шагов, после чего немного отдохнуть, а затем повторить несколько подходов. Скорость можно регулировать самостоятельно, чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно. В начале можно немного придерживаться за стену, чтобы было легче тренироваться.

Еще одно полезное упражнение — сядьте на цыпочках. При этом держите колени и бедра на одном уровне. Можно положить на бедра две бутылки минеральной воды и выполнять упражнения с нагрузками. Встаньте на цыпочках 30-50 раз, самостоятельно определяя скорость.

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