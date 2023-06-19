«Путин показал себя перед Китаем слабаком» 3 19.06.2023, 15:48

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Александр Хара

Украинский дипломат рассказал, что значит встреча Си Цзиньпина и Блинкена.

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Cайт Charter97.org попросил украинского дипломата и политолога, эксперта фонда «Майдан иностранных дел» Александра Хару рассказать, насколько важна эта встреча:

— Это первая поездка в Китай американского высокопоставленного лица, каких не было, начиная с 2018-го года. Сейчас не самые лучшие отношения между США и Китаем, что сказывается, скажем так, на всех нас в целом. Остановка этой траектории ухудшения отношений, их стабилизация, возможное улучшение, станут большим благом для всего мира.

Если говорить про российскую агрессию против Украины, то встреча Блинкена и Цзиньпина тоже может быть позитивным моментом, этот вопрос был заявлен и точно будет обсуждаться. Отмечу, что какие бы гуманитарные аргументы Украина не приводила Китаю (про международное право, территориальную целостность), они все не работают для китайцев, поскольку их интересы находятся немножко в другой плоскости.

Только возможность ухудшения отношений с США, введение дополнительных санкций, экспортного контроля, сдерживает Китай от еще большей помощи РФ. Сейчас они покупают энергоносители, продают чипы, соответственно, все это нам неприятно, но было бы хуже, если бы сотрудничество было масштабнее и им бы передавали ракеты, боевые беспилотники, боеприпасы и так далее.

Поэтому улучшение отношений США и Китая позитивно скажется и на конфликте России с Украиной.

— Могут ли США и КНР договориться о совместной стратегии в отношении войны в Украине?

— Абсолютно нет, поскольку для Китая выгодно было бы, чтобы Украина проиграла эту войну в самом начале. Тогда бы Пекин абсолютно по-другому себя вел в отношении Тайваня. КНР выгодно, чтобы РФ оставалась на плаву, поскольку она сейчас отвлекает большие ресурсы американцев и союзников от подготовки к возможной войне с Китаем.

Ведь за последние три-четыре года Китай начал вести себя более агрессивно в своем регионе. Си Цзиньпин заявил, что до 2027-го года Народно-освободительная армия Китая должна быть готова силой вернуть Тайвань. Для них это принципиальная вещь, об этом глава МИД Китая заявил Блинкену. Он сказал, что «ядром наших интересов является Тайвань».

В это смысле Китаю нужна Россия — идиотская страна, которая выполняет грязную работу для китайцев, разрушая систему, которая их не очень удовлетворяет. Отвлекает на себя большие ресурсы, прежде всего, американцев, что дает повод Китаю пиариться на так называемом глобальном Юге.

Здесь стоит упомянуть миссию африканских лидеров, которая была в Киеве, а потом в Петербурге. Президент Южно-Африканской Республики перед тем, как лететь в Киев, звонил и консультировался с Си Цзиньпинем, поэтому у меня есть подозрение, что это никакой не отдельный «план африканских стран», а стратегией Китая является генерирование разных похожих «мирных планов» и подталкивание Запада к выгодному Китаю разрешению этого конфликта, которые не будет выгодно Украине.

Подводя итог, идеологически Китаю Россия намного ближе. В это же время Китай хочет, чтобы РФ была слаба и будет использовать россиян, как полезных идиотов против Америки. Будет стараться не позволить, чтобы РФ проиграла, но с другой стороны не будет что-то и особо делать, чтобы РФ выиграла.

— Как воспримут встречу Си Цзиньпина и Блинкена в Кремле?

— Товарищ Путин уже несколько раз подвел своего старшего товарища Си Цзиньпина. И когда начал позорную войну после Олимпиады, показав себя слабаком, и когда уже в этом году было подписано заявление «Большой пятерки» (стран, которые легально владеют ядерным оружием ) о том, что нельзя применять ядерное оружие.

Буквально после визита Си Цзиньпина в Москву Путин с удовольствием объявил о том, что разместит ядерное оружие в Беларуси, а Пекин совершенно никак на это не отреагировал. Хотя это абсолютно идет в разрез так называемой миролюбивой линии, которую Пекин продвигает.

Грубо говоря, у них больше совпадений стратегических интересов по войне с Западом, по смещению политического центра на Восток, чем с американцами, но с другой стороны Россия является настолько незначительным партнером в экономической сфере по сравнению с США, что тут Путину не на что не может претендовать.

Поэтому он будет смотреть на встречу, как на продолжение стратегии Китая. Ничего в отношении России особо не изменится, конечно, его может не удовлетворять, что Китай не стал помогать настолько, насколько Путин хочет, но это ему и не обещали.

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