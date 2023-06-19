«Бумажная работа занимает больше времени, чем клиническая»2
- 19.06.2023, 15:51
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О том, сколько на самом деле получают врачи в Беларуси.
В редакцию сайта Charter97.org написал врач:
— Я молодой специалист, работаю в больнице одного из районов с населением менее семи тысяч человек. По нагрузке не выхожу даже и на ставку (по закону молодого специалиста сократить не могут).
Моя зарплата — около 1200 рублей (475 долларов) после вычета налогов, взносов. Как-то в начале года к нам приезжали очередные проверяющие и было четко сказано: зарплата в 2200 выйдет, если будете работать как положено — 1,5 ставки + дежурства + подработки.
Возможно, в областном городе так бы и получилось (пока молодая и нет семьи, а есть желание и амбиции), но, увы, у меня распределение.
Да, забыла упомянуть количество бумажной работы, которая как раз в эту нагрузку и не входит, но фактического рабочего времени занимает больше, чем клиническая работа.