ВСУ выбили россиян с позиций под Бахмутом 1 19.06.2023, 16:04

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Бойцы показали пленных и трофейные шевроны оккупантов.

Украинские Силы обороны продолжают продвигаться на Бахмутском направлении: еще один важный участок – под контролем ВСУ. Речь идет о высоте 224.0 севернее Орехово-Васильевки, откуда бойцам-теробороновцам удалось выбить российских захватчиков – часть оккупантов взяли в плен.

Как пишет «Стопкор», об этом со ссылкой на бойцов 225-й ОБТТРО 19 июня сообщила мониторинговая инициатива DeepState. Также опубликована фотография, на которой можно увидеть троицу оккупантов, пополнивших обменный фонд на Бахмутском направлении Донетчины.

Отмечается, что среди россиян, пытавшихся удержать важную высоту на Донетчине, была зафиксирована «сборная солянка» из регулярных подразделений ВС РФ и различных частных военных компаний, в частности «Вагнер» и «Ветераны», а также бригады «Ирбис», чье происхождение неизвестно.

«Ребята поделились фотографией с пленными и трофейными шевронами. Среди российских подразделений есть такие: 200-я мотострелковая, а также букет ЧВК – «Вагнер», «Ветераны» и «Ирбис». Последние пока и для нас являются загадкой», – говорится в сообщении.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 19 июня, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях Донбасса – в течение суток произошло 24 боевых столкновения.

В частности, на Бахмутском направлении оккупанты проводили безуспешные наступательные действия именно в направлении Орехово-Васильевки. Россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Северное Донецкой области.

Напомним, под Марьинкой в Донецкой области россияне решили применить против украинских позиций танк-камикадзе, однако хитрость не сработала: бронемашина подорвалась на мине и сдетонировала в поле.

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