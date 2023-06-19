Бессилие бункерного 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

19.06.2023, 16:24

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Лучше ему было бы помолчать.

Четыре дня назад, откликаясь на слова великого геополитика о «санитарной зоне», Минобороны опубликовало бодрый ролик «На защите российской границы».

В пояснении было сказано, что это «боевая работа расчетов «Мста-Б» и Д-30 ЗВО по уничтожению артиллерии ВСУ, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области». Сообщалось также, что «артиллеристы … выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают артиллерийские орудия, минометы».

И вот сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков огласил итоги «точечных ударов» и «уничтожения артиллерии ВСУ». Если судить по его словам, то, похоже, что обстрелы стали обширнее – за сутки обстреляно шесть муниципалитетов. И артиллерийские обстрелы, и миномётные. Даже дрон куда-то прилетел и сбросил гранату. К счастью, обошлось без жертв.

Такое впечатление, что ВСУ «восстали из пепла». А по существу, мы думаем, что увеличение обстрелов это прямое следствие заявления Путина о «санитарной зоне» (ах, зона, вот вам тогда!). Лучше ему было бы помолчать. И одновременно это демонстрация бессилия Путина, который не может защитить территорию своей страны.

Каков же итог истории на сегодняшний день? Разумеется, «всё идёт по плану, строго по плану». И, бессмертные слова Егора Летова, как продолжение: «Я купил журнал «Корея» - там тоже хорошо. Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже, что у нас. Я уверен, что у них тоже самое - и всё идёт по плану».

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