В Гродно вороны бросают камни на авто 6 19.06.2023, 16:29

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Похожие случаи были и в Минске.

Автолюбители Гродно заметили нестандартную опасность для своих машин: во дворах вороны бросают с деревьев камни. Один прилетел и на легковушку читательницы autogrodno.by, повредив ей ветровое стекло.

Автомобиль был припаркован под берёзами. После удара камень размером с грецкий орех остался лежать рядом.

Девушка сфотографировала предполагаемого хулигана:

Как пишет издание, в природе птицы бросают с высоты орехи или раковины моллюсков на твёрдые предметы и разбивают, чтобы съесть содержимое. Однако прагматичность может перейти в развлечения: воронам нравится наблюдать за падающими камнями, их привлекают звуки ударов. В Минске тоже был случай, когда пернатые сбрасывали камни с высоты и повреждали легковые автомобили. Увы, орнитологи так и не нашли выхода из ситуации. Позже игры ворон прекратились.

Гродненка пояснила, что ни она, ни её соседи никуда не обращались: что с птиц возьмёшь?

— Но надо что-то решать с этими воронами. Предполагаю, их стало так много из-за мусорных контейнеров, которые теперь стоят открытыми во дворах, — заключила белоруска.

Отметим, что попадание и (или) падение на ТС посторонних предметов (деревьев, камней и т. д.) может быть покрыто полисом каско. Однако, поскольку список страховых случаев прописывается в договорах, он не всегда совпадает у разных компаний или по-разному трактуется. К примеру, согласно правилам Белгосстраха, не являются страховым случаем повреждения в виде мелких царапин, сколов (в том числе в результате воздействия мелких камешков) деталей остекления транспортного средства, приборов внешнего освещения транспортного средства, не повлёкшие за собой трещины вышеуказанных элементов транспортного средства. Поэтому уточнять, положены ли выплаты в такой ситуации, лучше непосредственно у своей страховой организации.

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