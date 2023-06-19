Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС погибли более 500 жителей Олешек 7 19.06.2023, 16:37

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Захватчики отказали им в эвакуации.

Спустя почти две недели после теракта российских оккупантов на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области начинают обнаруживать чудовищные последствия военного преступления. По предварительным данным, только в городе Олешки на левобережье Херсонщины в результате теракта погибло более 500 мирных жителей.

Стоит отметить, что российские войска отказали местным жителям в эвакуации. Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, российские захватчики занимались частичной эвакуацией – из зоны подтопления вывозили людей только с так называемыми российскими паспортами. Фактически россияне оставили умирать сотни украинцев в том числе из-за того, что те отказались получать фейковые паспорта государства-террориста РФ.

«Россияне на временно оккупированных территориях не эвакуировали людей, не имеющих российского паспорта. Нарушая все нормы международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто обрекли местных на смерть», – говорится в сообщении.

Действия российских террористов по отношению к гражданскому населению Украины имеют все признаки геноцида, и каждый, кто приобщился к издевательствам над украинцами, должен понести справедливое наказание.

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