«Одни по 20 часов стоят, другие за ночь $500 делают» 2 19.06.2023, 16:47

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Что происходит в пункте пропуска «Брест-Тересполь».

Пропускной пункт «Брест» (сопредельный — «Тересполь») остался единственным пассажирским пунктом пропуска на белoрусско-польской границе. Часто этот маршрут в ЕС бывает наиболее загружен легковушками. Зачем белoрусы едут в Польшу, как долго ожидают въезда туда и сколько стоит место в колее? Об рассказывает в репортаже av.by.

«Стоим уже вторые сутки»

Журналисты пообщались с людьми, находящимися в очереди в пункте пропуска. Подошли к одному из первых авто, уже прошедших все виды контроля на белорусской стороне и ожидающих въезда на территорию Польши. Водитель легковушки, завидев их, сразу покинул салон и отошёл поодаль. Его жена, оставшаяся на заднем сиденье, неохотно согласилась ответить на несколько вопросов.

— Расскажите, пожалуйста, сколько уже стоите в очереди на границе?

— Едем в Польшу за запчастями для машины. В очереди стоим уже вторые сутки.

— Автозапчасти там стоят дешевле или просто не смогли найти нужные детали в Беларуси?

— Да, там автозапчасти значительно дешевле. Нам, например, нужно сцепление. В Польше его стоимость будет как минимум на 120 долларов ниже, чем у нас. Необходимы ещё кое-какие детали, точно не скажу, это у мужа надо спрашивать. Но он ни с кем не хочет разговаривать. В общем, могу с уверенностью утверждать, что всё для машины там выгоднее брать.

— Часто выезжаете за границу?

— Раньше чаще ездили. Сейчас из-за этих огромных очередей всякое желание ехать отпадает. Только по острой необходимости.

— А как оформляли страховку на автомобиль?

— Заранее просили знакомых в Польше сделать. Люди ехали, мы дали им техпаспорт, они нам оформили там страховку и привезли.

С аналогичными вопросами подхошли к другому автомобилю. Мужчина направляется за границу вместе с дочерью-подростком.

— Еду в Варшаву по работе, — говорит водитель, представившийся Дмитрием. — Границу пересекаю очень редко. Сейчас, можно сказать, просто вынужден отправиться на рабочую встречу. В очереди мы 27 часов. Думаю, ещё часов пять как минимум будем ждать. Так долго я ещё никогда не стоял на границе, до этого у меня был рекорд 23 часа. На автобусе, конечно, оказалось бы быстрее, но мне нужно потом ещё в несколько городов попасть, поэтому комфортнее всё-таки на машине. В ожидании коротаю время в телефоне либо работаю за ноутбуком. Страховку оформил заранее онлайн. Помогли знакомые, оригинала у меня на руках нет, только распечатка. Стоимость страховки на две недели — 40 евро.

В пункте пропуска встречаются и пассажиры с маленькими детьми. Подхошли к авто, из окна которого выглядывает мальчик лет четырёх. Он вместе с мамой Инной и старшей сестрой едет из Пинска в Варшаву.

— За границей ждёт муж, он там работает, — объясняет девушка. — Вместе мы планируем лететь на отдых из аэропорта Варшавы. Договор автострахования супруг оформил в Польше заранее, стоимость страховки на месяц — 36 евро. Очередь нам заняли знакомые из Бреста, мы здесь уже 17 часов, и неизвестно, сколько ещё тут находиться будем. В такую длинную очередь до этого я никогда не попадала. Раньше от силы пять-шесть часов стояли.

— Чем занимаете себя и детей?

— Дети спали, сейчас выручают мультики, книги, журналы, раскраски. Я вот разгадываю сканворды, читаю новости в интернете. В общем, развлекаемся как можем.

Ожидание пересечения границы в очереди для легковых авто, конечно, очень длительно. Интересно, насколько быстрее можно сделать это на автобусе.

— Мы с женой собрались к детям в Польшу, — говорит один из пассажиров автобуса «Брест — Варшава». — Отправляемся за границу редко, иногда на личном авто. В этот раз именно по причине большой загруженности пункта пропуска мы приняли решение ехать на автобусе. Сегодня получилось очень удачно. Водитель занял очередь заранее, мы приехали на границу и сели уже, можно сказать, в первый автобус. На данный момент мы стоим здесь около четырёх часов. Надеемся, что в течение трёх часов пересечём границу.

— Ваш автобус полностью заполнен?

— Нет, около половины мест свободно.

— То есть получается, что даже сейчас кто-то может ещё подсесть в первый автобус без долгого ожидания в очереди?

— Думаю, теоретически это можно сделать, чтобы относительно быстро пройти границу.

На траве рядом с автобусом расположился мужчина с семимесячным малышом.

— Как такой маленький ребёнок переносит многочасовое ожидание в очереди? — интересуются журналисты у молодого отца, который, как оказалось, едет из Пинска в Варшаву с малюткой один.

— Пока всё хорошо! — бодро отвечает мужчина. — Мы пересели из пинского автобуса в этот, что поближе к границе. Спросил у водителя, есть ли места, он разрешил нам подсесть. На машине я никогда не езжу. Автобусом гораздо быстрее получается.

С радостью пошёл на контакт с журналистами и водитель автобуса «Брест — Бяла-Подляска» Виктор:

— Автобус у меня полный, люди едут на работу в основном. Мы стоим в очереди уже около шести часов. Думаю, ещё часов семь здесь пробудем, не меньше. Раньше две границы проходили за час, очень сильно пассажиры ругались, если на это уходило часа два. А сейчас, конечно, весьма долго ждать приходится. Как-то я 36 часов стоял в одну сторону. Что тут сказать? Все понимают, что не работают поляки…

«За ночь $500 делаем»

Очередь легковых автомобилей простирается далеко за пределы приграничного сервиса и заканчивается почти около Брестской крепости. Ускорить процесс прохождения границы на личном авто можно, купив место в колее. Эта услуга не новая, но она стала довольно востребованной в связи со сложившейся ситуацией. В профильных группах люди предлагают как купить, так и продать место. Могут за вас постоять в очереди на вашем же авто.

— Слышал, что сейчас есть такса, — говорит один из автомобилистов. — За тебя стоят в очереди, и один час работы стоит определённое количество денег. На вашем авто могут и за «забор» (въезд на территорию приграничного сервиса) проехать, пройти «экологию» и даже «стометровку», то есть доехать прямо до самого пункта пропуска.

Поменяться же местами желательно до «забора».

— Я уже больше 20 часов стою здесь, — говорит женщина из автомобильной колеи перед границей. — Вижу, что многие объезжают очередь. Думаю, они либо просто внаглую вклиниваются, либо покупают места.

Сколько же стоит эта услуга на границе? Журналисты нашли одного из предприимчивых граждан, готовых стоять в очереди за вознаграждение.

— Цена зависит, во-первых, от загруженности пункта пропуска, — объясняет мужчина. — Чем больше очередь, тем выше спрос на покупку места, соответственно растёт и сумма. Во-вторых, имеет значение удалённость от «забора». Чем ближе к нему, тем дороже. Около «забора» мы и за 100 долларов места отдавали.

— Расскажите: как устроен этот процесс?

— Мы обычно приезжаем с друзьями на трёх автомобилях. Заранее просим кого-нибудь из знакомых занять очередь. Потом ставим одну машину в начало колеи, на второй вклиниваемся в середину, третью подгоняем в конец очереди. Обычно с вечера до утра прогоняем все свои авто по два круга до «забора». Так за ночь 500 долларов делаем.

— А как ищете клиентов на место?

— Просто пишем в тематические чаты. Иногда люди там сами дают объявления вроде: «Куплю место в очереди». Тогда пишем сразу в личку.

— А что, если простоите в очереди до «забора», а покупатель на место так и не найдётся?

— И такое может быть, конечно. Тогда просто скидываем цену. За сто рублей в любом случае место уйдёт. Всегда есть люди, которым срочно нужно пересечь границу, либо просто те, кто не хочет тратить по 20—30 часов на простаивание в очереди.

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