Бои за Бахмут: Россиян закрывают в «коробку» 19.06.2023, 16:51

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ВСУ равномерно перемалывают размещенную в Бахмуте группировку россиян.

Известный украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что сегодня происходит на Бахмутском направлении:

- Силы освобождения Украины возобновили движение одновременно в северо-западной и юго-западной локациях от города. За прошедшее время удалось закрепиться на ряде позиций и обеспечить полное покрытие артиллерией не только самого города, но и заезда в него.

Благодаря действиям по направлению Орехово-Васильевка - Берховка, а так же в районе Клещиивки, особенно южнее вдоль канала, под огневым контролем СОУ оказались не только 0513 и Парасковьевская развилка, но и заезд по 1302 через Бахмутское и 0504 через Покровское, что осложняет снабжение российских оккупационных войск.

Сам же город сейчас как на ладони у украинских артиллеристов и это позволяет не только равномерно перемалывать размещённую в Бахмуте группировку РОВ, но и совершать довольно дерзкие вылазки. Напомню, что участок по 0504 в районе «Самолётика» так и не был захвачен оккупантами и даже немного расширился.

С учётом продолжающихся событий, не исключено, что кое-какие объекты решено было не столько брать штурмом в лоб, сколько обойти и закрыть в «коробочку». Это прекрасно понимает и командование РОВ, но команду на бегство не даёт, тянут до последнего. Но, это уже их проблемы.

Слава нации!

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